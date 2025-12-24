潮流話題暴動！New Balance × OPMM 限時展開跑、新鞋搶先看…MOUGGAN LAB新聯名連耳機都有專屬包

（圖／品牌提供）

潮流圈真的停不下來！一邊是鞋控必朝聖，一邊是創作者制服，話題度直接拉滿。NewBalance 攜手指標二手選物店OPMM限時開展，2026話題鞋款搶先看，包含：1906Loafer、ABZORB 2000等鞋款直接送進潮人雷達。而另一邊 MOUGGANLAB × Jamie Wei Huang 聯名加上Sony科技，打造穿上就能進入創作模式的時尚裝備。

NewBalance 全新鞋款強勢登場！攜手指標二手選物店OPMM 限時開展

2026還沒正式報到，New Balance已經先把潮流版面搶下來。這波全新鞋款不只是在換配色，而是直接重新定義「現在到底該怎麼穿鞋」，一字排開就是一句話：風格不設限～

廣告 廣告

（圖／品牌提供）





這次找來指標二手選物店 OPMM 聯手出擊，從2025年12月24日一路展到 2026年1月5日，限時把這些話題鞋款搬進潮人雷達中心。整個展場就像一本活生生的潮流型錄，教你超懂穿！

（圖／品牌提供）





從能進辦公室、也能直接走上街頭的 1906Loafer樂福鞋，一口氣推出 5 款新配色，亮面漆皮、鱷魚壓紋通通上場，把正裝輪廓玩到超街頭。

（圖／品牌提供）





薄底控必收的MT10O ，靈感源自 Minimus Trail 10 越野跑鞋，兼具輕盈腳感與戶外機能特性。輕量化的赤足設計結合俐落外型，讓舒適腳感與時尚造型並行，每一步都能展現穿搭巧思，成為日常實穿又好搭的必備單品。

（圖／品牌提供）





滿滿千禧世代 DNA的ABZORB 2000 家族，直接把Y2K美學拉進未來，用俐落無接縫線條加上經典 ABZORB 中底科技，復古與前衛同時在線。

（圖／品牌提供）

穿上就能進入創作模式的時尚裝備MOUGGAN LAB × Jamie Wei Huang

如果說有一套穿搭，能直接切換成「靈感上線」狀態，那一定是 MOUGGAN LAB × Jamie Wei Huang 這波話題聯名。MOUGGAN 支線 MOUGGAN LAB再度找來旅英設計師黃薇 Jamie Wei Huang 擔任客座設計，這次更驚喜攜手Sony加盟，把時裝、科技與創作者日常一次整合，打造專屬「創意工作者」的行動制服。

（圖／品牌提供）





系列靈感來自 The Creative’s Default，描繪在城市裡穿梭、聽音樂找靈感、工作與生活自由切換的創作靈魂。整體系列以深藍、灰、象牙白為主色調，並以 JWH 經典的品牌藍相呼應，在經典的廓形中增添當代的顏色與氛圍。單品多為中性設計，羊毛混紡、丹寧與立體織紋搭配可拆式結構，實穿又有態度。

（圖／品牌提供）





亮點單品非LAB+JWH 風衣莫屬，像制服一樣一套就出門，可拆袖、領片與蝴蝶結讓風格隨心變。LAB+JWH 針織開襟衫以柔軟溫柔的羊毛混紡經典開襟外套、點綴麻花織紋與立體編織細節，藏著一份屬於個人的溫暖選擇。

（圖／品牌提供）





還有專為Sony降噪旗艦機WH-1000XM6 量身打造的LAB+JWH毛絨包，能收納、吊掛耳機，行走城市也能帥氣聽歌。這不只是一季聯名，而是一整套創作者的時尚工作模式。

（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

周芷若與趙敏同框？高圓圓＋賈靜雯合照美到上熱搜！女神私服街拍教科書級、一頂毛帽秒變焦點

百元甜價買！芭蕾舞鞋全攻略：GU、PUMA、小CK…逛街不累腳必收這雙

穿上就被療癒？年末最欠買的聯名內衣清單曝光…《艾蜜莉在巴黎》系列超燒