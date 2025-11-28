潮港城新品牌「港佬大」70道點心無限續！燒鴨燒臘、鮑魚燒賣、現做腸粉，最低660元就能吃到撐

台中｜港佬大港式飲茶百匯

港佬大港式飲茶百匯是台中人氣港式飲茶吃到飽餐廳之一，潮港城餐飲集團新推出的港點吃到飽品牌，每人最低 660＋10% 元起，65歲以上有長者優惠。港佬大港式飲茶百匯提供超過70道港點、燒鴨燒臘、蒸籠燒賣、腸粉、主廚功夫菜、煲湯品、甜點飲料等吃到飽，喜歡吃港式飲茶又怕單點價位爆表的話，港佬大是你的新選擇。鄰近台中捷運北屯總站、好市多、五星海鮮宴會釣蝦KTV、總站夜市。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

港佬大港式飲茶百匯位於熱鬧的台中機捷特區內，正對面是好市多北台中店，店面側方與前方提供部分空地可供停汽、機車，但數量有限，周邊有收費停車場(無特約)，最便宜的是捷運站的地下停車場，建議搭乘台中捷運過來，省錢也省找車位時間。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

港佬大鄰近台中捷運總站、舊社站，從捷運總站散步過來約莫5~10分鐘路程，吃飽回程還能逛逛總站夜市，再從舊社站上車回程。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

一旁的城市車旅-舊社總站停車場，每小時收費80元，周邊停車前請先注意收費規則。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

港佬大挑高的用餐空間，現場約莫有200個座位

台中｜港佬大港式飲茶百匯

多以4人方桌為主，但也有2人桌、6人圓桌

台中｜港佬大港式飲茶百匯

還有一小區，有點像是包廂感，也滿適合團體聚餐

台中｜港佬大港式飲茶百匯

裝潢上融入香港茶館的巧思，用蒸籠做成的隔間牆和花磚圖案的地磚，復古中帶點時尚感。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

大面積落地窗門窗，增加視覺穿透感與採光，讓人感覺空間寬敞明亮，在窗邊位置食物拍起來也很美，不過，如果是夏天坐窗邊位置的話，可能還是會有點熱。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

港佬大吃到飽用餐是有分場次的，我們是11:30的，大約用餐時間前15~20分鐘，員工會開始帶位進場，讓大家可以先入座休息、拿取飲料與甜點水果，但熟食區需等待用餐時間到一同開放取餐。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

取餐區大致上可以分成燒賣蒸籠區、酥餅港點區、腸粉湯品粥品區、烤鴨燒臘區、主廚功夫菜區、甜點飲料區。

剛開始時人潮會很洶湧地取餐，但依妮妮布魯現場經驗是不用跟著人潮著急搶烤鴨燒臘或蒸籠燒賣，因為第一波人潮拿完之後，後面沒那麼擁擠，再取餐就舒服多了，推薦你反向先去拿主廚功夫菜熱炒區的熱門餐點，像是我們這次有遇到蝦子和蒸魚，後面想夾的時候都可要等出餐，一出來幾乎馬上夾光。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

如果時間可以的話，會建議選午餐或晚餐的第一個場次，為了準備下一場次的餐點，所以會一直出餐，不用擔心被夾光而耗時排隊，就能輕鬆吃飯。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

價位與線上訂位

線上訂位

平日午、晚餐的價格為660元＋10%，週末與國定例假日則為720元＋10%

65歲以上長者出示證件可享85折優惠

101～140公分的兒童享５折、81～100公分為120元、80公分以下則免費

用餐時間90分鐘、收一成服務費

台中｜港佬大港式飲茶百匯

燒鴨燒臘區

燒鴨燒臘是人氣最高的一區，甚至有人直接一整盤都是夾燒鴨！！幾乎開餐後半小時內，一直有人排隊等待取餐。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

一隻隻烤好的燒鴨掛在透明櫥窗中，師傅現場片鴨、剁鴨裝盤上桌。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

港佬大的片鴨出餐時已用餅皮包覆，還會再次加熱保持溫度，趁熱吃的口感真的比較優。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

港佬大提供滷香牛腱、蜜汁叉燒、明爐燒鴨和涼拌海蜇。

各種肉品切得很大塊、夠大氣，但其實妮妮布魯個人偏愛切薄一點的口感，建議每種先夾取個2~3塊嘗鮮一下，喜歡的話再夾取。

當大家狂夾叉燒、燒鴨時，其實妮妮布魯反而推薦牛腱，牛腱滷到入到味、口感飽嘴有汁不乾柴，重點是還沒骨頭比較方便吃啊，哈哈哈。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

在我們第二次取餐時，發現後來又出了一盤油雞，油雞肉質鮮嫩也滿好吃的。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

燒賣蒸籠區

剛進場時就被這整排雲霧繚繞的蒸籠海給吸引，畫面太壯觀了！

目測大概10種口味以上，這區是我們最愛。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

燒賣蒸籠供給量超充足，一開始人潮很洶湧擠著拿，但後續發現其實一直都會有出來，所以妮妮布魯建議不用一窩蜂拿太多，燒賣冷掉後的口感差很多，一次拿個3~5籠趁熱享用剛剛好，吃完後再來排隊消食、巡田水看有什麼好料。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

港佬大港式飲茶百匯提供的燒賣、蒸籠點心超過10種，我們吃到的有：豉汁蒸排骨、蠔皇炆鳳爪、鳳尾蝦燒賣、大戶鮑魚燒賣、紅麴叻沙水晶餃、大佬包、香茜魚翅餃、翡翠鮮蝦餃、荷葉糯米雞、辣妹子燒賣，大概還有三、四款我們沒吃到。

蠔皇炆鳳爪口味不錯而且口感很嫩；鳳尾蝦燒賣餡料很多又大顆；大戶鮑魚燒賣有一整顆小鮑魚在上面，必吃推薦！

台中｜港佬大港式飲茶百匯

荷葉糯米雞米飯很軟，口味也不錯吃，但很容易飽；大佬包是港佬大獨家口味，也是必吃推薦，裡面包的是咖哩干貝；辣妹子燒賣紅通通的內餡可是頗有辣度，平常吃小辣的我們也覺得”有辣喔！”

台中｜港佬大港式飲茶百匯

台中｜港佬大港式飲茶百匯

紅麴叻沙水晶餃、香茜魚翅餃、翡翠鮮蝦餃的料也都很多，不會皮多肉少，所以我們都還滿愛的！燒賣區是我們私心最愛～

台中｜港佬大港式飲茶百匯

小兔包，這是小朋友限定，不在蒸籠區夾，而是由店員不定時端上桌給小朋友！不只外觀可愛，裡面的黃金流沙包也很不錯ㄟ

台中｜港佬大港式飲茶百匯

港點酥餅區

台中｜港佬大港式飲茶百匯

港佬大提供有10種港點心：西多士、豆沙芝麻球(全素)、荸薺馬蹄條(奶素)、安蝦鹹水餃、富貴牡丹圓、鮮蝦腐皮捲、蜜汁叉燒酥、香蘋奶皇酥、葡式蛋塔、奶油焗白菜

台中｜港佬大港式飲茶百匯

這區很邪惡好吃，讓人很想都吃看看，不過為了保留空間吃別的以及控制熱量，我們只吃了幾款，其中蜜汁叉燒有讓愛吃叉燒的布魯滿意，不會太乾、太鹹，大推薦；葡式蛋塔也不錯吃。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

主廚功夫菜

這區一開始沒有太多人排隊，因為人潮都往燒鴨、蒸籠區擠，所以我們逆向而行，反而幸運撿寶快速夾到蝦子和蒸魚。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

台中｜港佬大港式飲茶百匯

還有乾炒河粉、鹹魚雞粒豆腐煲、干貝燴絲瓜、蒜炒時蔬，想補充蔬食要來這區找喔！

台中｜港佬大港式飲茶百匯

湯、粥、煲飯、小點(粿)

台中｜港佬大港式飲茶百匯

現場作的腸粉，一整個蒸氣瀰漫，非常受歡迎，看到工作人員真的是不停地做腸粉！裡面的蝦子頗大隻，一份腸粉裡面有３隻，一人拿一份剛好滿足！

台中｜港佬大港式飲茶百匯

旁邊是現煎蘿蔔糕、香煎花枝餅

台中｜港佬大港式飲茶百匯

一開始還以為花枝煎餅是芋粿巧，沒想到裡面還頗有料的，好吃喔！

台中｜港佬大港式飲茶百匯

現煮蛤蠣湯、燒臘煲飯需要時間等，如果是特別喜愛煲飯的人，一開始也可以先衝這區。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

台中｜港佬大港式飲茶百匯

干貝海鮮羹、鮑絲瘦肉粥、花旗蔘百菇燉子排

礙於戰鬥力有限，我們吃了干貝海鮮羹，裏頭真的有小干貝；鮑絲瘦肉粥看起來也很誘人，一旁還有提供油條自己加。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

小菜類的有：涼拌黑木耳、黃金泡菜、冰心芋頭、港式泡菜，朋友說冰心芋頭非常好吃

台中｜港佬大港式飲茶百匯

水果、甜湯、甜點

台中｜港佬大港式飲茶百匯

入座後，兩側的甜點、飲料可以先夾取享用。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

糖水提供杏仁豆腐、銀耳桂圓、芋香西米露、楊枝甘露。

妮妮布魯提供你一個小密技搭法，先到小菜區夾一些冰心芋頭再來甜品區盛芋香西米露，一整個超芋頭，芋頭空不能錯過！

台中｜港佬大港式飲茶百匯

當天提供了5款蛋糕甜點，蛋糕切成小方塊，每種口味都吃的到也不用擔心佔據胃太多空間。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

但我們食量有限，甜點部分吃了三種口味，妮妮個人偏愛伯爵奶茶慕斯蛋糕。

離場時看到好多人一整盤的小番茄、西瓜留在桌上，覺得很可惜，雖然是吃到飽，但是大家還是要酌量夾取，不要浪費了！

台中｜港佬大港式飲茶百匯

飲料、冰品

東城西就冰室幾個大字底下是一排的飲料冰品區，有氣泡飲、手搖茶飲、啤酒，對面糖水鋪區還有咖啡機、熱茶。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

現在的自助飲料機檯快要可以媲美手搖飲店了！口味超多樣。

既然是來吃港點，等待取餐的時候，不妨先優雅泡壺熱茶，準備稍後搭配港點享用，而不是急忙排隊搶食，這才是享受啊!

台中｜港佬大港式飲茶百匯

布魯承認事前沒有做太多功課，快到用餐結束才發現有柏克金啤酒機台，相見恨晚啊！幸好最後還有喝上一杯！

貼心小提醒：前推是啤酒、後拉是泡沫。【未成年請勿飲酒、喝酒不開車】

台中｜港佬大港式飲茶百匯

提供的冰品滿特別的，是泡泡冰以及老虎堂的黑糖奶茶冰

台中｜港佬大港式飲茶百匯

港佬大港式飲茶百匯吃到飽網路上評價兩極，以我們用餐經驗來說，因為空間有限，所以取餐動線真得有點擁擠和混亂、加上用餐時間只有90分鐘會讓人急著想拿取餐點進食，但，其實吃下來，你會發現90分鐘也是綽綽有餘(不同於火鍋燒肉吃到飽，港點可是不用煮也不用烤)。

既然都來吃到飽了，就別再糾結「能不能回本」，而是好好享受那種吃港點不用看價格、想吃什麼就拿什麼的自在感，這才是吃港點 buffet 的靈魂。

妮妮布魯覺得餐點種類多元，最愛燒賣蒸籠區，腸粉、牛腱、蝦子和西米露等也合我們胃口。

如果有機會來，私心建議：入座後先砌壺熱茶，讓茶香暖一下胃，先挑幾款港點回座位慢慢吃。第二輪再去取餐時，人潮通常散一些，動線也舒服許多。

港點嘛～就是要慢慢享用、趁熱吃，才能吃到那份剛剛好的滿足感。

台中｜港佬大港式飲茶百匯

港佬大 港式飲茶百匯

官方Line：連結

官方粉絲頁：連結

地址：臺中市北屯區敦富路365號

電話：04 2437 5599

營業時間：

平日

午餐>11:30~15:00（最後供餐14:45)

晚餐>17:30~21:00（最後供餐20:45)

假日

午餐>11:00~12:30（最後供餐12:15)、13:00~15:00（最後供餐14:45)

晚餐>17:00~18:30（最後供餐18:15)、19:00~21:00（最後供餐20:45)

文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記