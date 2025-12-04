潮濕冬天報到！洗浴後2妙招：肌膚乾爽又健康

冬季來臨，漫長濕冷天讓人一踏出浴室就感到寒氣逼人，許多人以為潮濕氣候能幫助肌膚保濕，但其實濕度高、溫度低的環境容易讓皮膚代謝變慢、油脂分泌不均，反而會造成乾癢。冬季肌膚保養不僅要重視保濕，更要注意「洗完澡後毛巾擦拭與後續衣物穿著乾爽」，這是維持肌膚健康、防止黴菌與過敏的第一步。

許多人忽略洗完澡後擦拭身體的步驟，若浴巾衣物接連陰乾容易滋生細菌，不僅會引起過敏、濕疹，甚至誘發呼吸道症狀，因此維持乾爽除了舒適，更是肌膚防護關鍵，以下兩個洗浴後妙招，能幫助肌膚在潮濕冬季中保持健康乾爽。

《妙招一》洗浴前電熱毛巾架暖烘毛巾，洗浴後溫和擦乾肌膚水氣

毛巾陰乾容易導致細菌滋生，除了定期清洗外，善用HCG和成電熱毛巾架即可輕鬆享受乾爽毛巾！一鍵開啟可定時1~8小時，溫度恆溫50℃即使不小心觸摸也不燙手，取下毛巾時不僅溫暖蓬鬆，搭配輕壓肌膚擦乾水氣還能避免因來回摩擦造成泛紅受損狀況，使用完再披掛於電熱毛巾架上烘乾抑菌，即可告別毛巾潮濕，舒適迎接肌膚健康。

除此之外，HCG和成電熱毛巾架還有置物平台可收納洗漱保濕用品，10分鐘內擦乾身體後可立即塗抹，呵護肌膚步驟流暢不間斷。

《妙招二》衣物交由「旗艦雙效款電動曬衣機」烘乾Ｘ滅菌，穿衣乾爽安心

冬天衣服常常摸起來冷冷潮潮的…若直接穿上含水氣衣物，對皮膚而言就是一種慢性刺激。除了選擇透氣、吸濕排汗的純棉衣物，不妨交給HCG和成旗艦雙效款電動曬衣機，同時擁有烘乾與殺菌兩大功能，洗澡前可把貼身衣物與睡衣垂直晾掛進HCG和成研發獨家專利烘衣罩，結合智能冷熱循環烘乾設計，只要2小時就能完全烘乾，烘乾後不僅不會產生靜電也不會皺，即使冬天也能直接把暖暖乾爽的「陽光味」穿在身上。

更靈活的是，HCG電動曬衣機有常溫、中溫、高溫三段智慧溫控，可以視衣料材質選擇適合的溫度進行烘乾，可避免傷害衣物。而須加強消毒的貼身衣物、大外套、安全帽與手套則可放置於經SGS認證滅菌率達99.9%的雙紫外線殺菌燈下方進行殺菌，不只穿著舒適乾爽，也能安心又健康。

冬天濕冷雖難以避免，但藉由烘曬2妙招就能大幅避免肌膚問題發生，當氣溫下降、濕度升高，不妨從洗澡後的那條毛巾與內搭衣物開始，給肌膚一份乾淨、柔和又健康的呵護！把握年末2件82折優惠為家改造升級，享受溫暖乾爽的冬季生活吧！

