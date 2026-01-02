潮牌圈震撼彈！Dickies驚傳15日退出台灣市場 旗下官網商城已先關閉

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

美國知名服飾潮牌、休閒工裝品牌Dickies驚傳近日將退出台灣市場！目前Dickies的台灣官方網站已經關閉，在各大百貨公司的專櫃也傳出將於1月15日撤櫃，消息傳出後讓民眾相當錯愕。

美國知名潮牌Dickies傳出即將退出台灣市場，令消費者錯愕。（圖／Dickies_Taiwan 臉書）

Dickies自去年11月起開始有撤出台灣的徵兆，先是在11月13日宣布基於「Dickies全球營運計畫調整」，關閉旗下商城下單功能，並強調客戶應於去年12月31日前向官方客服反映問題，近日更將官網關閉，不尋常情形皆引人注目。根據Threads網友分享，由於Dickies母企業轉賣，因此營運方針出現調整，未來是否重返台灣則是未知數。

廣告 廣告

Dickies於1922年在美國德州創立，具有百年歷史，2011年正式進軍台灣市場，在台灣廣受大眾歡迎，擁有無數粉絲擁護，尤其是年輕族群與街舞族。不過Dickies在台灣營運並非一帆風順，早在2017年就因被威富集團（VF Corporation）收購而將台灣的線上通路全面關閉，更一度傳出撤台消息，不過當時並未關閉線下專櫃，最終維持營運。



更多FTNN新聞網報導

喝水就會胖？營養師分析減重卡關2原因：別再讓水背黑鍋

手腳冰冷救星！！醫師力推「三明治蓋被法」 簡單3步驟鎖熱氣：同件棉被變暖了

藝人猝死引關注！急診醫揭最常見原因 這些警訊別忽略

