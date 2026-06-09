潮牌鞋特價「殺到299元」！比襪子還便宜 內行曝：直接狂掃3雙

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生活中心／朱祖儀報導

Converse近來常推出優惠活動。（圖／翻攝自Mitsui Outlet Park 台南）

潮牌鞋子品牌Converse百搭好看，是不少人的最愛。一名女網友透露，最近逛台南三井Outlet，發現這牌鞋子竟然特價299元，比原本破千的價格還要優惠許多，隨即將此資訊分享給眾人。文章曝光隨即掀起討論。

原PO在Threads發文表示，最近逛台南三井Outlet，發現Converse有3鞋款正在大特價，只要299元。從畫面上也看到，店內放了2車鞋子，上面寫「福利品出清，單一特價299元」，超殺優惠讓她忍不住大讚，「鞋子比襪子便宜！」

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不少網友表示，「我週末也去買了三雙，299真的太誇張了」、「本來要在官網買1、2千的，看到299後直接不買了」、「土黃色不錯」、「也太便宜了吧」、「便宜到不要不要的，太扯了啦」、「比美國還便宜。」

還有人詢問，「我想要綠色的，求代購」、「請問有人可以代購嗎」、「不知道有沒有台南的朋友可以代購」，但也有網友提醒，「上次去只有圖中黑的跟黃的，鞋號都沒有合適的，只剩小的囉。」

事實上，近來也有其他潮鞋品牌在特賣，像是Nike官網就有許多鞋款在打折，最低7折起；adidas官網也已展開618促銷活動，全館4折起，兩件76折、三件66折，想買鞋的民眾千萬別錯過。

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