潮男變毛利？陳冠希撞臉毛利小五郎 八字鬍出席婚宴網友笑瘋

陳冠希以蓄鬍西裝造型出席婚宴，意外撞臉《名偵探柯南》角色毛利小五郎，引發網友熱議。（圖／翻攝自百度百科、凱莉老師小紅書）

藝人陳冠希近日現身美國洛杉磯一場婚禮活動，與妻子秦舒培及女兒Alaia一同出席，不僅一家三口同框吸睛，陳冠希的新造型更意外引發話題。他蓄起鬍鬚的模樣，被不少網友認為神似日本動畫《名偵探柯南》中的角色毛利小五郎，引發網友熱烈討論。

根據社群平台小紅書上的凱莉老師捕捉到的畫面顯示，向來以時尚潮流形象著稱的陳冠希，這回一改過往風格，他身穿大地色西裝、繫上領帶，留著招牌八字鬍，造型意外撞臉日本動畫《名偵探柯南》中的角色毛利小五郎！

據了解，這場婚禮於南加州的聖蓋博的知名中餐廳「半島海鮮酒家」舉行，現場布置充滿華人喜宴氛圍，45歲的陳冠希這次意外撞臉動畫人物，讓不少網友驚呼「以為毛利小五郎出現在酒席現場」。社群平台上也有不少網友製作對比圖，將他的最新造型與動畫人物並列，甚至有人開玩笑表示「一旦接受這個設定就回不去了」，還建議他再抹點髮油會更像。

陳冠希近年外貌變化頻頻引起話題，先前就有網友認為他神似大陸喜劇演員趙本山，儘管外貌轉變引來兩極評價，陳冠希在婚禮現場與家人互動的溫馨畫面仍受到許多網友稱讚。他全程緊牽女兒Alaia的手，不時低頭與她交談，展現出作為父親的柔和一面。

至於秦舒培則與丈夫一同坐在Alaia另一側，一家三口同框畫面溫馨動人，與陳冠希早年叛逆形象大相逕庭。而Alaia的高顏值也成為焦點之一。她繼承了父母的外貌優勢，膚色白皙、五官立體，笑起來露出甜美酒窩，不少網友盛讚她是「未來女神潛力股」，甚至期待父女將來有機會一起進入演藝圈。





