潮網科技發布Creator Sonar 2.0 AI智慧輿情系統 提出等效收視率模型 定義新影音時代收視標準。

影音內容全面成為品牌溝通核心的時代，潮網科技今日正式宣布推出《新輿情系統Creator Sonar2.0》，並同步發布全新核心功能「等效收視率（Equivalent Rating）」。董事合夥人張景翔從廣告科學化的角度指出表示：「等效收視率以AI數據模型將YouTube觀看表現轉換為等效於傳統電視收視率的指標，為品牌端帶來跨媒體評估的量化標準，重新定義數位影音的收視衡量方式。」

Creator Sonar 2.0「等效收視率」建立跨媒體共通衡量標準

在過去，數位影音頻道的表現常以觀看數、互動率、訂閱數等指標衡量，但這些數據難以與傳統電視的收視評估相互對照，造成廣告資源配置與跨媒體投放決策上的盲點。為此，潮網科技投入資源研究，希望能建立一個共通的衡量標準，協助品牌在進行媒體預算規劃時，不需要於傳統電視或數位影音間做選擇，而是能用一致的標準，同步規劃電視與YouTube的廣告投放，實現真正的跨媒體整合效益。」

廣告 廣告

Creator Sonar 2.0所推出的「等效收視率」功能，透過潮網科技自行建構的AI演算法模型與市場長期觀測數據，將 YouTube 使用者行為、曝光頻率、停留時間、受眾輪廓等多層資料交叉運算，以產生可與TV rating對應的可視化指標。

資料驅動影音決策與 AI 數據基礎建設

張景翔進一步表示，此功能最大價值不僅在於能「看見」影片被多少人觀看，而是能更精準「理解」誰在觀看、怎麼觀看及其後續影響，讓品牌主與代理商可據以判斷內容成效、優化媒體策略與驗證投放結果，實現真正資料驅動的影音決策。此外，Creator Sonar 2.0可即時追蹤每支影片的曝光效益、互動回饋與受眾分布，並透過細緻的AI標籤能力，自動識別觀看者年齡層、內容屬性、議題熱度與觀眾情緒。新版本在UI/UX也全面優化，使複雜數據能以視覺化方式呈現，協助用戶快速提取洞察，使影音數據更可讀、更透明、更具行動價值。

此次升級亦是潮網科技推動「Cross Marketing AI」全生態架構的重要里程碑。Creator Sonar 2.0將串聯聯播網、TV、Data數據系統以及流量變現平台，為品牌端提供更完整的「新電視（New TV）」廣告評估與跨媒體數據整合解決方案。此布局意味著潮網科技不只提供工具，而是建立一套面向內容創作者、市場端與廣告端的跨平台「影音數據基礎建設」。

潮網科技相信，未來影音媒體的價值評估將不再侷限於觀看次數，而會回到「有效注意力」本質。透過AI演算、數據整合與跨媒體標準化，品牌能更精準掌握內容影響力，而創作者也能更客觀呈現其真正的觀看價值。

潮網科技將持續以「專業、靈活、創新、值得信賴」為核心精神，透過AI科技、數據洞察與市場驗證能力，持續推動台灣影音市場向新的收視衡量時代邁進。欲了解更多《新輿情系統 Creator Sonar 2.0》、AI「等效收視率」，歡迎聯繫潮網科技 : https://www.wavenet.com.tw / sales@wavenet.com.tw