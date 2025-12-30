潮網科技Wavenet全新CI登場：以AI與科技創新引領全球數位行銷未來。(圖/潮網科技提供)

亞洲領先數位行銷科技公司－潮網科技（WaveNet）正式發布全新品牌識別（CI）Logo，象徵品牌核心精神與未來願景。新 Logo 將「Wavenet」縮寫 WN 的摩斯密碼（W: ·−−、N: −·）轉化為科技感十足的像素化幾何構圖，形成獨特的W字母造型，代表潮網科技在數位浪潮中以專屬「密碼」持續向市場傳遞清晰、堅定、持續不斷的品牌價值。隨著全新CI啟用，公司也宣示將在2026年啟動「Cross Marketing AI」全生態架構，將AI監測、內容洞察、媒體決策與跨平台投放整合為一體，推動品牌在全球市場的布局與影響力，標誌著潮網科技邁向國際數位行銷領導者的重要里程碑。

從摩斯密碼到社會關懷，打造市場領導力

新Logo的像素化幾何構圖與摩斯密碼符號，不僅是一種視覺設計，更象徵潮網科技將科技創新與品牌精神轉化為可傳遞的「品牌密碼」。每一個幾何元素都承載著公司在技術突破、跨市場拓展以及全球布局中的堅定信念與持續行動力。

自成立以來，潮網科技始終以「科技解決問題」為初衷，創辦人徐挺耀董事長早年即以非營利組織推動胖卡計畫，縮小數位落差，並在災害應變中運用科技協助社會。這份科技關懷與行動力不僅奠定品牌精神核心，也驅動公司快速拓展市場。自草創期以來，潮網科技持續創下年度業績成長紀錄，2015 年完成A輪募資後推出自主開發即時競價系統 Punwave，每月處理兆級次數的廣告曝光，奠定在台灣程序化廣告市場的重要地位；2022年完成B輪募資，引入矽谷基金，加速國際布局，立足日本並向北美拓展，彰顯其市場領導力。

Cross Marketing AI 全生態架構：AI 驅動的全球數位行銷領導力

潮網科技打造以AI與數據為核心的MarTech × AdTech整合解決方案。旗下研發中心、數據策略、輿情分析、整合企劃、媒體採購與電商運營等團隊緊密協作，形成高效率的技術與策略引擎；同時結合自主平台與國際科技大廠（Big Tech）長期合作的經驗，建立跨媒體即時優化與一站式行銷服務的關鍵能力。

在此基礎上，公司將在2026年啟動「Cross Marketing AI」全生態架構，將 AI 監測、內容洞察、媒體決策與跨渠道投放整合為一體，確保品牌在快速變動的市場中保持競爭優勢。此外，為掌握影音科技與TV Tech趨勢，公司更深化與YouTub等國際平台合作，於2025年率先取得YouTube Partner Sales影音廣告銷售資格；同年成立深潮智慧子公司，並推出Creator Sonar 2.0 YouTube AI新輿情系統，搭配全新「等效收視率（Equivalent Rating）」指標，協助品牌以電視級標準衡量影響力。

從一台胖卡的行動精神，到跨足多國市場的技術平台，每一步都體現「用科技解決問題」的初衷，成為品牌與科技夥伴最值得信賴的創新後盾。潮網科技將持續以「專業、靈活、創新、值得信賴」為核心精神，歡迎品牌與夥伴聯繫合作。 潮網科技： https://www.wavenet.com.tw / sales@wavenet.com.tw

關於潮網科技Wavenet

AI數據驅動，行銷未來

潮網科技成立於2010年，為亞洲市場領先的數位行銷技術公司。以科技解決問題為初衷，致力打造以AI數據為核心的MarTech 與 AdTech整合解決方案。集結研發中心、數據策略、輿情分析、整合企劃、媒體採購與電商運營等多元團隊；並結合自主技術與國際科技大廠合作，提供跨媒體即時優化與一站式數位行銷服務。

潮網科技於 2022 年完成 B 輪募資並引進矽谷基金，加速拓展北美市場。我們不是追隨趨勢，而是未來的啟動者；從行動出發，讓創新不斷前進，成為推動百工百業進化的核心引擎，加速品牌突破界限、邁向國際舞台。