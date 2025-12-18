潮聲回港年終演唱會 20日國門廣場登場

基隆年度壓軸盛事「潮聲回港基隆年終演唱會」將於十二月二十日晚間在基隆國門廣場盛大登場。（基隆市文化觀光局提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

基隆年度壓軸盛事「潮聲回港基隆年終演唱會」將於十二月二十日晚間在基隆國門廣場盛大登場。活動以「港邊開唱、卡司最強」為主軸，結合音樂演出、港區燈景與特色市集，打造全臺首場具跨年演唱會規模的歲末港灣派對，邀請民眾齊聚基隆，在海風與音樂中迎接年終時刻。

基隆市文化觀光局表示，此次演唱會卡司陣容堪稱「跨年等級」，由金曲歌后徐佳瑩、金曲歌王許富凱領軍，集結跨世代、跨曲風的超強演出陣容。參與藝人包括實力唱將柯有倫、超人氣男團ARKis、台韓跨國出道的人氣女團GENBLUE 幻藍小熊，以及深受年輕族群喜愛的怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump、icyball冰球樂團等多組熱門樂團，並邀請「愛嶼搖滾-全國樂團徵選」獲獎的基隆在地團隊單先生&Varsam、浪犬同台演出，展現港都音樂能量，讓不同世代的樂迷都能盡情享受音樂盛宴。

廣告 廣告

民眾可多加利用火車、公車及客運等大眾運輸工具前往。（基隆市文化觀光局提供）

除舞台演出外，活動也將整個港區規劃為大型戶外活動場域。自下午四時三十分起，「潮聲市集」集結多家基隆在地品牌與特色美食，讓民眾從午後便能悠閒漫步港邊、品嘗美食。現場並推出多項限量好禮，包括人氣ＩＰ「MR.SHARK鯊魚先生」充氣加油棒、無酒精香檳、發光手環及拍照年報等，增添應援與互動樂趣，與民眾共享年末歡樂氛圍。

考量活動當日人潮眾多，市府建議民眾多加利用火車、公車及客運等大眾運輸工具前往，並可提早進場以避開尖峰時段。無法親臨現場的民眾，也可透過基隆市文化觀光局、魅力基隆及多個合作平台同步收看直播，一同在線上感受基隆港的年終熱度。相關活動資訊可至基隆市文化觀光局官網查詢。