潮聲回港演唱會 動員大批警力進駐

張文隨機攻擊事件發生後，基隆市警察局於20日動員大批警力進駐「潮聲回港2025基隆年終演唱會CITY LOOP KEELUNG」會場，重警緊盯警戒，直到活動圓滿落幕；21日一早，基隆港務警察總隊派員在旅運中心、碼頭等港區處所警戒、巡邏，藉以強化港區安全。

「潮聲回港2025基隆年終演唱會CITY LOOP KEELUNG」於20日晚間盛大登場，基隆市警察局鑑於北車、北捷隨機攻擊事件的發生，特別規劃安全維護勤務，除在活動前場檢外，另於活動展開的同時，調派大批警力在會場內外安全維護，刑事警察大隊更是深入人群全面偵蒐清查，嚴防危險人、物進入會場。

同時，便衣警力也穿梭演唱會場，防範扒竊及各類違法情事發生；另外，警方也趁大型演唱會的機會，向參與活動的民眾進行識詐宣導，針對目前高財損的「假投資詐騙」等常見詐騙手法，透過實際案例說明，提醒民眾提高警覺，加深民眾防詐觀念。

基隆港務警察總隊在北車、北捷隨機攻擊事件發生後，即刻啟動港區安全強化勤務，針對港區人潮密集處、旅運中心、碼頭、聯外交通動線及重要設施，全面提升巡邏密度與見警率，採取不定時、不定點巡邏方式，並結合監視系統即時掌握港區動態，強化預警與應變能力。此外，港警總隊也和港務公司、航港單位及相關協勤人員保持密切聯繫，落實橫向通報機制，確保突發狀況能即時處置，迅速排除風險，維護港區正常運作。