潮聲回港演唱會 9萬人同樂

潮聲回港基隆年終演唱會二十日晚間在基隆國門廣場圓滿落幕。這場主打「跨年等級」的音樂盛典，吸引約九萬人次湧入現場，將港城歲末氣氛推向最高潮。活動結合重量級演出卡司、特色市集及浪漫燈景，成功打造基隆最具代表性的年終城市亮點。

因十九日晚間台北市發生孤狼式攻擊事件，演唱會開場特別安排全場民眾共同默哀祝禱，盼以音樂傳遞溫暖與平安的力量。主持人GiGi林如琦帶領現場觀眾靜心片刻，向受傷的朋友致上祝福，展現城市的同理與關懷。

基隆市政府警察局為確保活動安全，增設行動派出所，並動員刑警大隊、保安隊及全市四個分局，出動逾百名警力強化現場即時防護。在嚴謹且周延的安全規格下，國門廣場成為安心無虞的音樂場域，讓民眾能夠無後顧之憂地享受演出。

演唱會卡司陣容堅強，由在地音樂人單先生與Varsam、浪犬熱血開場，隨後柯有倫、GENBLUE幻藍小熊、怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump及icyball冰球樂團輪番登台，帶動全場氣氛。壓軸則由金曲歌后徐佳瑩與金曲歌王許富凱雙金領銜演出，引爆最高潮。新生代男團ARKis適逢成軍一週年登台演出，也別具意義。

當晚最令人動容的時刻，莫過於睽違舞台五年的辛龍驚喜現身，將回歸後首場公開演出獻給基隆。他深情演唱〈春暖花開〉、〈一夫當關〉及經典曲目〈愛情釀的酒〉，溫厚嗓音隨海風迴盪港區，感動在場萬千民眾。

除舞台演出外，周邊活動同樣吸睛，「舉杯迎潮，回港之夜」無酒精香檳兌換熱烈，人氣ＩＰ「MR.SHARK鯊魚先生」充氣加油棒與品牌贈品深受親子族群喜愛。演唱會並串聯「潮聲市集」及海洋廣場至田寮河沿線燈景，營造適合停留、拍照與互動的夜間港灣風景。