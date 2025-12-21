潮聲回港 成功塑造城市亮點

基隆「潮聲回港」年終演唱會溫暖開唱，歌王、歌后壓軸，現場齊聚萬人，用音樂傳遞平安力量。（圖：文化觀光局提供）

▲基隆「潮聲回港」年終演唱會溫暖開唱，歌王、歌后壓軸，現場齊聚萬人，用音樂傳遞平安力量。（圖：文化觀光局提供）

「潮聲回港2025基隆年終演唱會」20日晚上，在基隆國門廣場圓滿落幕。這場主打「跨年等級」的音樂盛典，成功吸引了9萬人次湧入國門廣場，將整座港城的歲末氣氛推向最高點。活動結合超強卡司、特色市集、與浪漫燈景，成功塑造基隆最具代表性的城市亮點，同時，因週五晚間台北市發生孤狼式攻擊事件，全場民眾共同默哀祝禱，願音樂溫暖能傳遞平安力量。

廣告 廣告

活動開場展現了城市最溫暖的守望與關懷，基隆市府選擇不讓恐懼決定城市的節奏，而以最高規格的維安部署守護市民，讓大家安心參與、平安返家。

演唱會由主持人GiGi林如琦帶領下，邀請全場觀眾靜心閉上雙眼，一同默哀祝禱，向受傷的朋友傳遞祝福，願平安重回每個人身邊。這份敬重與關懷，象徵著基隆城市不會因恐懼停下腳步，而會用更謹慎的守護陪伴彼此前行。

市長謝國樑在活動中親自到場巡視，實地關心場域動線、維安配置與民眾狀況，以行動展現守護市民安全的決心。

為此，基隆市警察局增設行動派出所，動員刑警大隊、保安隊及全基隆市四個分局逾百名警力，強化現場即時防護。在嚴謹的安全規格下，國門廣場成為最安全且溫暖的避風港，讓每一位站在港邊的民眾都能無憂地享受音樂的力量。

本次年終演唱會，以黃金卡司為基隆港區注入強大的治癒能量。壓軸時段由金曲歌后徐佳瑩和金曲歌王許富凱雙金領銜，引爆最高潮。活動由在地之光單先生&Varsam及浪犬熱血開場，緊接著更有柯有倫、GEN BLUE幻藍小熊、怕胖團PAPUN BAND、芒果醬MangoJump、以及icyball冰球樂團輪番上陣。其中，新生代男團ARKis正逢成軍一週年前夕，別具意義。

當晚最令人動容的驚喜，莫過於睽違舞台5年的辛龍意外現身，他將回歸後的首場公開演出，獻給了基隆。辛龍在社群感性表示，相隔五年，再戴起耳機，他的內心感恩著、感謝著。他在現場深情獻唱新專輯曲目「春暖花開」、「一夫當關」，以及經典作「愛情釀的酒」，醇厚溫暖的嗓音隨海風吹拂港區，感動萬千民眾。辛龍祝福大家「新的一年生意興隆」，為這場充滿力量的盛會，注入深刻的情感與重生的希望。

文化觀光局說，各項周邊活動及多元互動內容，廣受好評，象徵向一年說再見的「舉杯迎潮，回港之夜」無酒精香檳兌換十分熱烈，人氣IP「MR. SHARK鯊魚先生」充氣加油棒與品牌贈品，也深受大小朋友喜愛。

此外，活動將演唱會與「潮聲市集」串聯，結合從海洋廣場延伸至田寮河的全城燈景，讓民眾更有足夠的空間，在港邊停留、拍照、互動，深度感受基隆夜晚魅力。

文化觀光局表示，這次透過年終演唱會與多元互動設計，成功打造了城市的歲末亮點，不僅提供了市民高品質的藝文活動，也吸引大量外地遊客，展現了基隆的城市魅力。未來，市府不只將持續發展具代表性的節慶活動，將基隆打造成北台灣最具活力與文化深度的海港城市，也會為守護市民的安全，密切進行各項維安措施，不讓恐懼決定城市節奏，並會以最高規格的維安部署守護市民，營造一個關懷、溫暖、平安的城市。