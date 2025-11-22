潮警積極協助家屬尋找親人 順利完成亡者後事
記者鄭伯勝／屏東報導
潮州警分局來義派出所日前受理一名洪姓女子與縣議員越秋女到所報案，請求警方協助尋找親屬。洪女表示，其六十四歲兄長洪男日前於來義鄉住處因病過世，之後於戶政事務所辦理除戶登記時，得知需由直系血親辦理，並查詢到洪男仍有一名十九歲兒子；但兒子從小與洪男前妻同住，不知要如何聯繫，也無法得知其姪子下落，因此請求警方協助。
來義派出所獲報後立即展開查訪，由警員林鈞民利用各項管道多方追查，最終成功找到洪男前妻，並順利聯繫上其十九歲兒子，協助家屬完成相關後續事宜，洪女對警方積極、熱心的協助深表感激。
潮州警分局長林俊雄表示，民眾如遇急難問題，警方皆會在法令允許範圍內全力提供協助，守護民眾權益，展現警察為民服務的精神。
其他人也在看
刷新歷史！今年新生兒近5000人從母姓 這2縣市最多
在經濟壓力下，全球都面臨少子化危機，其中台灣在去年更登上生育率最低寶座，成為生育率最低之地。根據內政部統計，今年（2025）截至9月底為止，台灣的新生兒中，有將近5000人從母姓，為歷史最高，看似已慢慢打破傳統框架。中時新聞網 ・ 6 小時前
宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗 反對派想與台復交
宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，兩岸外交路線成為選戰核心議題。自卡斯楚政府於2023年與台灣斷交、轉向中國建交後，宏國多項產業承受嚴重衝擊，社會不滿度急遽升高，2名反對派總統候選人因而在選戰中主張「與台灣恢復邦交」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
醉爆口角怒砸車！ 男丟酒杯襲警濺血 遭快打壓制
台中市 / 綜合報導 台中2名親戚關係的男子，深夜酒喝多了，不但爆發口角，還砸破路邊休旅車的玻璃，氣氛相當火爆，警方啟動快打部隊到場，要來勸阻衝突，其中梁姓男子情緒激動，把手上的酒杯砸向警員，造成警員左手臂流血受傷，大批警員立刻將動手行 凶 的梁姓男子壓制在地，依妨害公務及傷害罪移送法辦。 打赤膊的梁姓男子，被警員雙手反銬壓制在地，警方要出動快打部隊，將他團團包圍起來是因為，警方來處理糾紛，梁姓男子拿酒杯砸傷1名警員，警員左手臂劃傷流血，在路邊的流理台清洗傷口，警方在抓人的時候，民眾也忙著清掃地面的碎玻璃。今(22)日凌晨3點多，台中西區篤行路2名男子酒醉爭吵，警方啟動快打部隊到場，有的拿著甩棍，有的戴上臂盾，要來控制衝突，起爭執的2名男子是親戚關係，酒喝多了不但爆發口角衝突，還砸破路邊休旅車的玻璃，巨大聲響嚇壞不少民眾，附近居民說：「我們剛剛本來有要勸，但是他不讓我們勸，他叫我們離開，對，家人關係啦。」警員將其中一名男子帶離現場，打傷警察的梁姓男子被壓制在地，因為拉扯間受到輕傷，警員通知救護車將他送醫，台中市第一警分局民權所所長李建興說：「警方在蒐證的時候，梁男突然折返，手持玻璃杯，砸向現場值勤同仁蘇員，導致左手臂劃傷流血，經包紮後無大礙。」警方調查，梁姓男子不服警方勸導，還砸傷警員，被當場逮捕，依妨害公務及傷害罪將他移送法辦。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
高樹農會族群融合米食饗宴 147號米壽司、66尺長初露克免費吃
屏縣高樹鄉緊鄰原住民鄉，呈現閩、客、原民文化融合的生活樣貌，屏東縣議員何春美、高樹鄉農會、高樹鄉婦女愛心協會，今（22）日舉辦族群融合樂豐年活動，現場用充滿芋香的高雄147號米製作出66大捲的壽司、另有66尺長的原民美食初露克、奇拿富等，免費請鄉親享用，參加人潮破500人。自由時報 ・ 11 小時前
冬盟》陳思仲在冬季聯盟獲得寶貴打席數 日本社會人投手相當於台灣一軍
味全龍25歲工具人陳思仲進職棒3年多在一軍只有94個打席，多半是守備獲得出賽機會，首次被派遣來打冬季聯盟，他認為是很好機會，陳思仲評價日本社會人投手的準度與尾勁，相當於台灣職棒一軍。TSNA ・ 1 天前
林口警夜巡查獲三人持毒 毒品唾液快篩揪出毒駕！
記者黃秋儒／新北報導 「毒品唾液快篩」執法11月20日剛上路，新北市林口警分局21日…中華日報 ・ 10 小時前
黃文益諷陳菁徽三條線邏輯誤導大眾
[NOWnews今日新聞]針對陳菁徽以「與李有財合成照」作為抹黑依據，刻意將「與其合成照」等同「力挺犯罪」，民進黨高雄市黨部主委黃文益今（22）日嚴正強調，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
這些地點被中國鎖定嗎? 解密彰化市路面"三角神秘標"
中部中心/李文華 彰化報導民眾在猜，這是什麼？彰化市的路面，出現了好多張"三角形神秘標示"，不少人看得霧煞煞，有人說像電影裡的記號，還有"陰謀論"，質疑這些地點，該不會被中國鎖定了吧？議論紛紛在社群發酵，貼圖單位趕緊跳出來解釋！彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)這輛車，開到一半突然停下來，駕駛遲疑了一兩秒，決定把標誌，輾過去，另外的車子，也有繞著走的，到底地面上的，是什麼？細看一下，原來圖案長這樣，有編號，四邊形，綠底，上面有六個紅色三角形，尖端相連。在彰化市民族路與中華路口，貼著幾張民眾覺得很陌生的圖案，其它的道路，也有，甚至引發民眾"陰謀論"，PO文問，這該不是被中國鎖定的吧？彰化路面神秘三角標。(圖/李文華攝)消息一傳出去，在社群上發酵，有的民眾覺得好玩，有的人質疑，該不會害人"犁田"吧？公部門跳出來解釋了，原來是地政單位，在做航照測量的一個標記的地方。公路局則說，在道路上貼圖案，必須事先申請，否則對往來車輛行車安全，恐怕有疑慮。定位座標圖在完成任務之後，已被全面拆除。原文出處：「這些地點」被中國鎖定了嗎？ 解密彰化市路面「三角神秘標」 更多民視新聞報導悲情庇護島！ 彰南路庇護島被撞10次反光桿包圍無效嗶一下多10秒！路口「1裝置」2類人受惠網狂讚校門口只有斑馬線無號誌燈 學生上學過馬路超驚險民視影音 ・ 9 小時前
彰化煎午仔魚煎到「人走火不熄」 三合院濃煙狂竄鄰居嚇得急報案
消防人員獲報後迅速到場，遠遠就看到民宅屋簷冒出白煙，但反覆呼喊卻找不到屋主，情況十分緊急。幸好大門未上鎖，消防隊立刻破門進入查看，只見濃煙從廚房滾滾竄出，裡頭一個鍋子正被燒得「吱吱作響」，午仔魚已經焦到不成人形，消防研判屋主應該是料理到一半外出忘記關火，...CTWANT ・ 10 小時前
涉洗錢與非法捐款 美國嘻哈歌手米歇爾判刑14年
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾的律師今天證實，米歇爾遭到美國法院判刑14年，罪名是涉入金額高達數10億美元的馬來西亞詐騙案，並協助資金流入美國政壇。中央社 ・ 11 小時前
取締毒駕修法正式上路 彰警執法教育訓練全力打擊毒駕
近來國內發生多起因毒駕造成傷亡的重大交通事故，政府展現「毒駕零容忍」的決心，本月十八日彰化員林又發生毒駕撞死人，警政署通令全國警察機關即日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局今（二十二）日表示，為達到酒測+毒測執法零誤差，邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官，並全面推廣到第一線員警，確保執法正確與合法，即日起全面取締毒駕。今年四月新北康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，卻在行經彰化埤頭鄉時遭男子毒駕逆向衝撞，造成七名學生輕重傷；本月十八日員林一名婦人騎機車停等紅燈時，遭一名男子毒駕輾斃。行政院於今年八月召開道路交通安全會報時，指示相關部會增修唾液毒品快篩檢測法規，交通部會銜內政部業於十一月十九日發布「違反道路交通管理事 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
冬遊宜蘭觀光工廠或住宿 消費集點抽手機豪禮
宜蘭冬季多雨寒冷，影響民眾旅遊意願，為促進冬季宜蘭旅遊消費、活絡在地觀光，交通部結合觀光工廠和旅宿業者，即日起至年底推出「宜蘭觀光工廠及旅宿趴趴GO，消費集點豪禮等你抽」活動，單筆消費滿300元集1點，集滿3點就能抽獎，有機會獲得蘋果手機、住宿券等大獎。自由時報 ・ 13 小時前
新北警啟動威力路檢強化毒品唾液快篩執法全面打擊毒駕
三重分局二十二日表示，為全面強化道路交通安全、阻絕毒駕於道路之前，新北市警察局即刻全面配合警政署二十日通令取締施用毒品後駕車作業新制，啟動毒品唾液快篩檢測及拒測處置強力執法。並同步於二十一日晚間執行全市威力路(臨)檢勤務，共計動員三百八十九名警力，由各分局在全市重要路口計四十一處，展開高強度路檢與攔查，透過強勢執法作為，提升全市警力盤查密度，對形跡可疑、精神恍惚或駕駛行為異常者立即啟動快篩程序，迅速執行人車分離。新北市警局長方仰寧也將至三重分局主持擴大路(臨)檢勤教，宣示執法決心，新北警方將以最嚴格的標準、最快速的行動、最堅定的態度，全力向毒駕宣戰。警政署日前公告增訂「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」及「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」修正規定，並通令全國警察 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
銀髮換數師 拉密大賽90歲長者祖孫檔熱情參與
彰化縣政府自一一四年七月起舉辦一系列重陽敬老活動，為鼓勵長輩持續維持腦力運動、提升認知活力，彰化縣政府與弘道老人福利基金會於今（二十二）日在彰化縣立景崧文化教育園區龍江館共同舉辦「銀髮換數師─拉密大賽」，縣長王惠美、田中鎮長蕭淑芬與會與長輩同樂，王縣長表示，活到老、學到老、快樂到老，感謝弘道老人基金會與縣府長期合作，以創新又有趣的方式陪伴長輩們快樂動腦、健康生活。自去年首辦以來，深受社區長輩喜愛，許多長輩賽後仍意猶未盡，敲碗今年一定要再出戰，今年有九十歲以上的長者及祖孫檔熱情參與！另外，二十三日將於亞太鹿港渡假村舉辦一一四年度社區照顧關懷據點成果展，歡迎大小朋友蒞臨同樂。王縣長表示，縣府團隊針對長輩舉辦拉密大賽，主要希望讓大家多動腦筋，鼓勵長輩走出戶外，延緩老化速度。今天 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
龔明鑫出席產業支持方案聯合說明會台北場逾250名與會討論熱烈
經濟部日昨於台北集思交通部國際會議中心舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」跨部會聯合說明會，現場逾二五○位公協會及業者代表到場。經濟部長龔明鑫出席致詞表示，因應美國對等關稅，政府對產業之支持方案在資金方面，政府提供信保機制及利息補貼等協助，確保「雨天不收傘、擴大撐傘」，以支持企業進行業務擴充；提升競爭力方面，政府編列二五○億元預算協助企業投入升級轉型，尤其是導入AI、數位轉型、永續淨零等；爭取海外訂單方面，政府補助企業赴海外參展、設立據點，強化國際通路布局。截至目前為止，經濟部推出四大措施已受理超過二千件申請，顯示業界對政府資源有需求，政府將持續支援企業直到二○二七年完成轉型，並爭取更多海外訂單。後續政府推動政策也將持續依業者需求滾動式檢討，共同讓台灣更好、成為國際 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
金馬62》電視收音大悲劇！告五人、戴佩妮開唱 難逃網友毒舌
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚在台北流行音樂中心隆重登場，不少影迷、網友紛紛守在電視機、電腦機前面緊盯活動。不過，收音問題似乎無法改善，連帶影響表演品質，網路上一片哀嚎，包含頑童、告五人、9m88以及剛榮獲最佳電影原創歌曲的戴佩妮，都逃不了網友毒舌批評。中時新聞網 ・ 6 小時前
新兵報到7小時變逃兵 「假冒連長」開車出營區 軍方震驚急改制
成功嶺第270梯次李姓替代役男，20號下午2點抵達成功嶺報到，竟在當晚9點趁上廁所時機爬窗逃跑，還偷開十軍團某連長的車輛離開營區。營方11點發現人員失蹤，調閱監視器才發現車被開走，隨即報案。按規定出入需檢查車內是否有違禁品，為何逃兵能順利開車出營?詢問軍方，其實營區通行證無照片，衛哨難以分辨是否為本人，將研擬加強門禁管制。李姓役男除竊盜罪，還將送憲兵隊偵辦。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
苗栗蒜香藤罕見3度綻放 遊客搶拍200米「紫色瀑布」
宛如紫色瀑布的蒜香藤花海，在苗栗通霄楓樹里又綻放了。蒜香藤原本一年有兩次花期，但今年罕見，迎來3度開花，不少民眾趁著假期，一起來賞花。走進步道內馬上被兩側的紫色花海包圍，位在苗栗通宵楓樹里的，蒜香藤花...華視 ・ 9 小時前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 11 小時前