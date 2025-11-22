潮警積極協助家屬尋找親人 順利完成亡者後事

潮州警分局來義派出所員警及縣議員越秋女幫助洪姓女子（左二）尋獲姪子下落，順利完成亡兄後續除戶登記工作，積極為民服務精神獲得民眾高度讚賞。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

潮州警分局來義派出所日前受理一名洪姓女子與縣議員越秋女到所報案，請求警方協助尋找親屬。洪女表示，其六十四歲兄長洪男日前於來義鄉住處因病過世，之後於戶政事務所辦理除戶登記時，得知需由直系血親辦理，並查詢到洪男仍有一名十九歲兒子；但兒子從小與洪男前妻同住，不知要如何聯繫，也無法得知其姪子下落，因此請求警方協助。

來義派出所獲報後立即展開查訪，由警員林鈞民利用各項管道多方追查，最終成功找到洪男前妻，並順利聯繫上其十九歲兒子，協助家屬完成相關後續事宜，洪女對警方積極、熱心的協助深表感激。

潮州警分局長林俊雄表示，民眾如遇急難問題，警方皆會在法令允許範圍內全力提供協助，守護民眾權益，展現警察為民服務的精神。