潮鍋癮小火鍋啟動全台拓點計畫 2026年起正式開放加盟

（記者張芸瑄／綜合報導）新北永和在地鍋物品牌「潮鍋癮小火鍋」宣布自2025年起正式開放加盟，邀請認同品牌理念、願意深耕門市管理的創業夥伴共同拓點。此次曝光將涵蓋美食生活、在地社群與創業加盟等類型平台，透過跨受眾的內容露出，讓更多消費者與創業者認識潮鍋癮的產品力與營運體系，並以永和為起點持續擴張。潮鍋癮以「平價也能講究」為核心定位，從食材新鮮度、出餐穩定性到用餐環境與服務細節全面升級，致力打破外界對平價小火鍋的既定印象，將高品質海味與日常可負擔的價格帶整合成可複製的營運模式。

圖／潮鍋癮提供

口碑是潮鍋癮最直接的背書。截至目前，品牌在Google累積近2,500則消費者評論，仍維持4.7顆星高分表現，反映長期用心經營與一致化出品質量。顧客回饋中常被提及的關鍵字包括「價格實惠、食材新鮮、環境明亮衛生、服務親切」；不少熟客更指出老闆常親自招呼、即時處理需求，讓用餐感受不只是吃飽，更是被好好對待。門市空間以乾淨明亮為基本功，重視衛生條件、排煙與動線舒適，強化家庭客、上班族與聚餐客的安心感與回訪意願。

在「便利」成為消費主旋律的當下，潮鍋癮也同步布局外送市場，外送平台長期維持接近五顆星的高分肯定，讓顧客在忙碌日常也能「想吃就點得到」。品牌強調，高評價不僅來自餐點本身，更來自包裝保溫、出餐節奏與口味一致性等細節管理，確保內用與外送皆能呈現相同水準。為加強整體CP值體驗，店內亦提供白飯、飲料與冰淇淋無限享用，被不少消費者形容為「佛心配置」，成為同價位帶中極具競爭力的加值亮點。

產品面上，潮鍋癮以「海鮮系招牌」建立高辨識度，並以三款明星商品成為顧客到店必點的代表作。第一款「蛤蠣潮蝦爆干鍋」強調爆量海味與鍋氣香氣，白蝦、干貝、九孔、蛤蠣一次集結，香氣濃郁、層次飽滿；蛤蠣釋放的海潮鮮味推高整鍋風味，澎湃上桌、拍照吸睛，是品牌最具代表性的主打款。第二款「海陸鍋」以肉片搭配干貝、小鮑魚、蛤蠣的海陸組合，一鍋滿足飽足與鮮甜；涮煮後海味融入湯頭，越煮越回甘、口感層次更立體，適合初訪與家庭客群，也是門市回訪率高、口碑擴散快的穩定招牌。第三款「白蝦摩天輪」嚴選12隻Q彈鮮甜中美白蝦，以摩天輪造型上桌，兼具儀式感與社群話題；白蝦肉質緊實、清爽不搶味，適配多款湯底，聚餐必點、加購率高，能有效提升客單價並強化「海鮮主角」印象。

隨著品牌聲量與回訪需求持續攀升，潮鍋癮於2025年正式啟動加盟計畫，目標以標準化、系統化方式協助加盟主快速進入狀況。總部將提供從商圈評估、選址建議、店型規劃、裝潢設計、設備清單、菜單與定價策略、SOP與人力配置，到教育訓練與開幕行銷的一站式支援；開幕期並安排人員駐點輔導，協助落實出餐節奏、品管稽核、庫存管理與服務流程，後續以巡店制度與營運診斷持續陪跑，降低創業初期的不確定性。為確保門市品質一致，加盟門市依制度運營，主要食材與原物料由總部指定供應體系採購，以維持口味與品質穩定，並強化成本結構的可控性。

圖／潮鍋癮提供

針對展店條件，品牌建議以人潮穩定的住宅生活圈、商辦通勤圈或捷運站周邊為優先評估，店型可依商圈特性規劃內用、外帶與外送並行，提升尖峰時段出餐效率與翻桌率。空間面則以「乾淨、明亮、可視化衛生」為標準，從自助吧台補給、桌面清潔頻率到後場動線與冷藏管理，皆以可稽核的作業規範落地，讓顧客在平價價位也能享受更有質感的用餐體驗。

加盟條件方面，潮鍋癮鼓勵加盟主全職投入門市經營，並完成培訓與考核；門市人員亦需接受約30至45日訓練，以建立一致的服務與出餐標準。收益試算參考以35坪、約40座位之店型，月營業額約80至120萬元、毛利率約65%，預估投資回收期約18至24個月（實際仍視商圈、人力、租金與經營管理而異）。品牌指出，加盟制度設計重點不只在「開店」，更在於長期營運的獲利韌性；透過標準化供應鏈、強勢招牌商品與口碑型行銷，協助加盟主在競爭激烈的鍋物市場中建立可持續的差異化。

在招商流程上，潮鍋癮將以「合作理念一致」為首要原則，並透過資料審核、面談評估、商圈診斷與展店規劃逐步確認可行性；簽約後由總部協助施工排程、試營運演練與開幕活動，並提供門市所需的視覺素材、菜單導購話術與社群內容模板，讓加盟主能以更短的磨合期建立標準化營運節奏。

圖／潮鍋癮提供

潮鍋癮陳執行長表示，未來將持續強化產品研發、供應鏈效率與數位外送體驗，並以「高便利、高CP值、海鮮主角」作為核心競爭力，逐步擴大服務半徑。品牌也期待透過媒體曝光與口碑擴散，吸引更多重視品質、願意投入現場管理的合作夥伴，一起把在地好評拓展成可被更多城市看見的連鎖品牌。

門市資訊：234新北市永和區竹林路106號1樓

電話：02-2926-5671

更多加盟訊息請上艾連盟創業加盟網https://www.ailanmeng.com/%e6%bd%ae%e9%8d%8b%e7%99%ae%e5%8a%a0%e7%9b%9f%e9%80%a3%e9%8e%96/

