潮間帶海釣暗藏危機！台灣116萬釣魚人口中有60萬人從事海釣，卻有釣客在距岸3公里處被海水圍困成孤島，疑似曾抱冰箱浮水上爭取時間，但仍不敵海水與海浪衝擊喪命。有釣客強調，潮間帶因沒有固定海陸界線，水面隨潮汐變化難以預測，提醒釣客須備妥防滑鞋具、救生背心等裝備，時刻警惕潮汐變化以策安全。

潮間帶釣魚「暗溝成殺手」 漲潮瞬間圍困釣客成孤島。(圖／TVBS)

釣魚安全不容忽視，潮間帶海釣尤需謹慎。潮間帶釣魚時，退潮可讓人行走至離岸數公里處，然而其間隱藏的低窪海溝成為危險關鍵。當漲潮時，這些暗溝會迅速被海水灌滿，可能將釣客圍困形成孤島，甚至被海浪捲走導致意外。台灣現有116萬釣魚人口，其中60萬人從事海釣活動，全台共有158處開放釣點，面對這龐大的釣魚族群，安全意識的提升顯得格外重要。

廣告 廣告

意外現場的潮間帶遠看平坦無礙，實則暗藏危機。根據同行釣客表示，事發地點距離海岸約3公里遠，釣魚處與岸邊之間存在低窪海溝，漲潮時海水迅速湧入，使釣客被水圍困成孤島，最終被海水淹沒。有釣客提到，當時看到出事釣客的冰箱漂走，後來發現人就在冰箱旁被救起。推測這些釣客可能曾抱著冰箱在水面浮著爭取時間，但最終仍無法抵擋海水與海浪的強大衝擊。

潮間帶釣魚藏危機！漲潮「暗溝」成命危關鍵。(圖／TVBS)

對於許多人而言，拋竿釣魚不僅是為了捕獲魚獲，更是享受休閒樂趣的方式。隨著友善釣魚行動方案的推行，適合海釣的地點也有所增加。台中港北堤就是熱門的海釣地點之一，此處有堤防設施，地形相對明顯，但釣客仍需配備完善的安全裝備。

拋竿釣魚不僅是為了捕獲魚獲，更是享受休閒樂趣的方式。(圖／TVBS)

一位釣客分享了安全裝備的重要性，他強調釣魚鞋底應使用毛氈布材質並加上釘子，以增加止滑效果並防止青苔滑倒。此外，釣客必須攜帶浮力背心以便在緊急情況下助浮。在潮濕滑溜的環境中，防滑鞋具和救生背心是基本的安全保障。

相較於有明確界線的一般釣點，潮間帶因為沒有固定的海陸界線，水面會隨著潮汐變化而不斷變動，使得潮間帶海釣面臨更多不可預測的變數和風險。釣客在享受釣魚樂趣的同時，必須時刻警惕潮汐變化，確保自身安全。

更多 TVBS 報導

驚險！旗津漲潮男游不回岸 台東2美籍女衝浪客受困外海

當兵歡送「衝上馬路」險被撞！ 一度無悔意喊：一次而已

警救援遇「山道猴」擋車道 鳴笛趕救受困童

海上修風機難度高 離岸風電技師需5大訓練才能出海

