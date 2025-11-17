潮鞋變身悠遊卡造型卡 觀展免費換一卡通綠點

為了吸引不同喜好的消費者，2大票證業者再度打對台。悠遊卡公司鎖定追求潮流的年輕人，首度與Converse合作，將經典紅帆布鞋縮小變成造型悠遊卡，11月18日開賣。一卡通公司則聚焦「藝術低碳永續行動」，贊助高美館100萬點一卡通綠點，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往欣賞國際藝術特展，於現場進行趣味問答還能獲得「可愛造型一卡通」。

國際潮牌「Converse」以製作帆布鞋聞名，跨越多個世代，一直是潮流愛好者心中的指標性品牌。悠遊卡公司看準Converse與年輕人的連結性，特別與其合作，將「Chuck Taylor All Star經典紅帆布鞋」縮小變身造型悠遊卡，讓年輕族群與喜歡Converse的消費者能隨身攜帶潮鞋，展現對時尚的信念。

「Converse經典帆布鞋造型悠遊卡」以精緻工藝重現Chuck Taylor All Star的輪廓，不論是鞋身縫線或鞋帶都幾乎與實品相同，就連鞋底的紋理都完美還原。卡片採布料製作並附登山扣，可以掛在包包、腰間或鑰匙圈上，建議售價每張420元，11月18日上午11點起可於7-ELEVEN ibon機台、全家行動購、momo購物網、博客來旗艦館、誠品線上旗艦館、蝦皮旗艦館、PChome 24h購物等通路搶購，現貨與預購僅1萬張。

一卡通公司配合高雄市立美術館的「馮‧沃爾夫的花園堡壘」、「Mr.の奇想愛情」雙特展活動，贊助高美館100萬點一卡通綠點，希望鼓勵民眾搭乘大眾交通工具前往觀展，藉此緩解周邊交通壓力，實現綠生活、為地球創造美好未來。

活動即日開跑，民眾持雙特展有價門票，就能到高美館1樓服務中心與內惟藝術中心服務櫃台兌換「一卡通綠點50點」專屬券，每個iPASS MONEY帳號限領取2組序號，可用於折抵乘車金或在指定綠色通路消費。在高美館櫃台加入高美館官方LINE帳號「KMFA Friends」、進行「藝術永續生活挑戰」問答，同時出示已登入一卡通iPASS MONEY APP的手機畫面，還能拿到「可愛造型一卡通」。

