潮鞋一級戰區「西門新宿」成空城...網疑房東不緊張？屋主身分曝

潮鞋一級戰區「西門新宿」沒落。圖／翻攝自西門新宿商場臉書

位於台北市萬華區西門町西寧南路的攤位式商場「西門新宿」，早期為著名的華都舞廳與俱樂部所在地，經重新規劃成潮流指標，更是一代潮鞋戰區，不過近期民眾發現，商場1樓以上均已封閉，1樓也未見幾家店營業，好奇過去指標地逐漸變得冷清關鍵。

一名男子在社群分享，日前至西門新宿廣場，然而過去時常造訪，人潮眾多，如今10層樓中，2至4樓遭到封閉，1樓也未見幾間店營業「似乎沒落了」，好奇變得冷清原因；貼文一出，網友表示「已經沒落很久了耶」，曾耳聞有國外連鎖業者要進駐2至4樓，不過經過2年仍沒有動靜，甚至因新宿大樓內店面坪數「超迷你」且租金及管理費高，疫情前人潮就已銳減，店家紛紛退租，至2023年2樓就已撤光，1樓也剩不到半數苦撐。

還有網友點出，因資訊發達、社交媒體蓬勃、少子化加經濟收入衰退，伴隨電商購物便利，讓個性化配件入手門檻壁壘逐漸消失，個性店家難以再藉由訊息差或獨特性進行穩定獲利，導致曾經的時尚殿堂淪為市集集散地。

不過有網友質疑，店面長期空著，房東也不急著出租，難道「屋主、房東個個都是好野人？」而根據《ETtoday》先前報導，整棟商場共10層，2、3樓閒置中，4樓為藝術空間，5、6樓施工中，7樓以上則多作住家與倉儲使用，經查產權登記，整棟建物由泰鴻實業持有，就是泰隆鋼鐵呂家。



