潮音禪寺三壇大戒 慈濟護持後勤服務

佛在世時，以佛為師；佛滅度後，以戒為師。三壇大戒，是法師在剃度大典後，一項重要儀典。11月20號到12月19號，新竹關西的潮音禪寺，舉行三壇大戒，期間慈濟志工承擔了貼心的後勤服務，由不同組隊負責準備點心。今天，更有北區志工到場，跟著戒子也就是準備受戒的法師們，一起恭誦無量義經，期盼以戒為師、正法久住。

德行品、說法品、到十功德品，重點描述佛陀對弟子的期待。新竹關西潮音禪寺，舉行護國息災千佛三壇大戒會，20多位慈濟志工加入，共同恭頌無量義經。

廣告 廣告

潮音禪寺住持 悟禪大和尚：「我們以前從來沒有誦過這個(無量義經)，這次最主要是，響應上人 由他來提倡無量義經，純粹是響應。」

慈濟志工 翁千惠：「來告訴諸山長老 告訴寺院，這本經對我們的影響是什麼，而影響到這些法師，他們就很有心就說，人間菩薩道是由這本經開始的。」

慈濟志工 柯武雄：「要誦這部經，第一祝福上人常駐世間，第二點要祝福世界和平。」

潮音禪寺和慈濟長期互動密切，這回三壇大戒期間，有三百多位跨寺院、跨道場法師參加，因此志工輪流承擔點心服務。

「是志工 志工自己做的草仔粿。」

三壇大戒，是法師剃度大典之後，成為正式僧相的重大法儀，也是大乘佛教出家僧眾，特有的傳戒儀式。

禪音禪寺三壇大戒開堂和尚 悟豪大法師：「三壇有沙彌壇 ，比丘 比丘尼戒 第二壇 ，那第三壇就是出家菩薩戒。」

淡大歷史系助理教授 郭鎧銘：「 (三壇大戒)它要舉辦，需要滿多的人力物力，跟財力去支持它，在受戒方面 還得請到三師七證，就是要有十位具格的法師，擔任你的傳戒師 教授師 羯磨師，還有七師來作證 ，證明說你的資格是沒有問題的。」

佛教初入中土時，其實並沒有傳戒儀式，直到明末清初，傳戒方式開始出現。戒期中，學習出家的心態、威儀，並且聽戒、學戒、受戒。

禪音禪寺三壇大戒開堂和尚 悟豪大法師：「佛陀在入滅前，阿難有請教佛陀說，佛滅後我們要以誰為師，佛陀就交代要以戒為師。」

勤修戒、定、慧，延續僧伽慧命，戒期所學的不只是修行準則，也成就自立利他的菩薩願行。

更多 大愛新聞 報導：

安美計畫到斗六 守護偏鄉獨居長者

歲末祝福話感恩 點燃心燈共善行

