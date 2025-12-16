潮音禪寺 受戒法師托缽行化

新竹關西的潮音禪寺，11月20號到12月19號這段時間，啟建護國息災千佛三壇大戒會，今天的重頭戲就是3百多位受戒法師托缽行化，目的要效法佛陀弘法利眾生的無量智慧，路途中，有不少會眾藉機會與佛結緣，虔誠投缽、廣植福田。慈濟志工也熱心護持，帶著滿滿的祝福，把善念擴大。

戴著斗笠、身穿九衣、手持缽盂，恪遵佛教儀軌，托缽行化隊伍從大雄寶殿啟程。

潮音禪寺住持 悟禪大和尚：「本來講起來這個是所謂行乞，因為佛陀的精神，讓眾生能夠放下身段。」

淡大歷史系助理教授 郭鎧銘：「另外一個(含意)當然就是說，它(托缽)有一個不忘本的意涵，還有現在的出家人，也是提醒這些新出家人，不要忘記你是出家人身分，另外一方面，當然也讓這些(在家)居士，他有一個植福報的機會，因為你很難得有一個機會，一次就可以供養這多出家人。」

把握殊勝因緣，托缽隊伍進入關西鎮市區，會眾沿著托缽路線排列，人人手持善款，等候3百多位法師經過，歡喜供養、實踐弘法利生。

供養會眾 鍾女士：「就是非常隨喜這些出家人，真的可能要出家，我覺得心力要非常地強，並不是這麼容易。」

供養會眾 巫先生：「(藉由托缽讓)佛法的這些教義，可以教育各位佛弟子。」

潮音禪寺舉行護國息災千佛三壇大戒會因緣，才有這場托缽儀式，十方信眾的善款將投入教育，福智新竹分苑、還有慈濟志工紛紛動員護持。

慈濟志工 柯武雄：「我們沿途有5個站，4 5站動員，差不多慈濟人將近50個。」

慈濟志工 柯武雄：「這個是上人特別(託付)，給我們4百份，等一下他們(法師)回來的時候，每個法師每個戒子，我們都會給他一份，給他一分(祝福)這樣。」

行腳托缽 是佛門一大修行，法師和社會大眾有了接觸，也讓佛法不離人群。

