《潮》八年後重返戲劇院 林麗珍以身聲回應創作初心

無垢舞蹈劇場《潮》 彩排記者會〈破〉舞作演出（國家兩廳院提供，攝影：張震洲）

無垢舞蹈劇場代表作《潮》2017年在國家戲劇院首演，以深沉的身體語言與儀式般的能量震撼觀眾，被視為「天地人三部曲」《醮》、《花神祭》、《觀》的回望與延伸，象徵生命循環與人與自然的重新對話。八年後，作品再次回到國家戲劇院舞臺，於11月21日至23日展開三場演出，成為無垢三十周年的重要篇章。

無垢以「靜觀之身」形塑獨特舞蹈語彙，透過緩慢、克制卻深具力量的身體，持續探問生命與自然的連結。《潮》作為三十年創作的延續與結晶，再次上演象徵無垢精神的回望與再啟。藝術總監林麗珍將於11月22日晚間親自登臺，以「祖靈吟唱」之姿回應創作初心，為作品注入最原始的呼吸與情感，這次在國家戲劇院的演出也是全臺巡演的最終場。

作品以海潮為意象，象徵生命的起伏與靈魂在生死間的往返，從靜止到流動的肢體如祭舞般展開。演出以二十四聲鑼響與祖靈吟唱開幕，白鳥於千米白布間不斷甩髮、試圖突破冰封的束縛，三十分鐘的甩髮段落成為無垢最具代表性的身體篇章。極度張力與持續爆發的能量彷彿與天地搏鬥，當吶喊於力竭後穿透空間，情感強度直擊人心；全劇無語言卻蘊含巨量情緒，呼吸與動作流動如潮汐，觀眾被牽引進入內在的節奏，身體與心緒逐漸與舞作同步，體現無垢「以靜為力」的核心精神，使觀看成為一場自我回返的生命儀式。

林麗珍三十年來以獨到的身體哲學建立無垢的美學，使觀眾在靜止中看見動能，在沉默中聽見情感。在此次《潮》的重演中，她以身聲回應三十年的創作旅程，於11月22日晚場親自演出「祖靈吟唱」，凝聚作品的起心動念，也象徵無垢由過去邁向未來的一次深呼吸。《潮》將於11月21日至23日再度登場，作為三十年創作的總結與新階段的起點，國家兩廳院誠摯邀請觀眾走入戲劇院，與無垢一同聆聽來自靈魂深處的潮聲。