《潮》舞動空緩美學 演繹生命旅程

記者黃朝琴／臺北報導

無垢舞蹈劇場《潮》21至23日於臺北國家劇院獻演，編舞家林麗珍以「空緩美學」講述潮起潮落、悲歡聚散的生命旅程，舞者猶如進入常民祭儀身體，在緩行中沉思伴隨吟唱，水墨留白舞臺編織生命的詩歌，講述神靈白鳥與鷹族之子Samo靈魂，歷經劫難與輪迴重逢，圓滿原先禁忌之戀的遺憾，邀觀眾一同感受舞蹈藝術最純粹的感動，體驗深刻的靈性洗滌。

無垢舞蹈劇場今年逢30週年慶，再現藝術總監林麗珍傾心製作《潮》，輕柔優雅地靜靜陪觀眾走過一次深層的告別。《潮》是林麗珍繼「天地人三部曲」後最終章，是她生命沉潛，釋放之後的再開始，像一道返轉的浪，進行最深刻的回望，帶領觀眾回到源頭，靜靜說一場深刻的重逢，回首並再續生命循環與情感輪迴。

《潮》分為〈溯〉、〈潮〉、〈遙想〉、〈引路〉、〈無形〉、〈芒花〉、〈引火〉、〈菩提子〉、〈觀止〉9段舞碼組成，講述一段生命旅程。白鳥啣種子從冰川中掙脫而出，黃花夾竹桃種子摩擦發出潮水般聲響，海潮與種子的意象交融合一，吟詠著有關臺灣島嶼上的動人故事。

無垢舞蹈劇場《潮》，演繹神靈白鳥與鷹族之子Samo靈魂歷經劫難與輪迴重逢。（國家兩廳院提供）