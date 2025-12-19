澀谷太髒亂！ 明年強制店家設垃圾桶 亂丟將開罰2000日圓

未來到日本東京旅遊，如果前往澀谷地區，可能要小心，別亂丟垃圾了。澀谷因為長期髒亂，當地區議會，把問題指向大量外國觀光客湧入日本所造成，所以通過特別條例，不管是日本人還是觀光客，都將處以2000日圓，也就是約新台幣400元的罰款，預計明年6月就會開罰。

東京澀谷區18日宣布，明年起抓到亂丟垃圾，將處以2000日圓的罰鍰。(示意圖／shutterstock達志影像)

日本東京澀谷區議會通過特別條例，將對隨意丟棄垃圾的行為處以2000日圓（約新台幣400元）罰款，預計明年6月開始實施。這項措施針對所有人，不論是日本人或外國觀光客。澀谷區當局指出，因外國觀光客增加，路上飲酒人數明顯上升，垃圾量隨之增加，傳統環保活動已難以維持環境整潔，必須採取更嚴格的措施來解決這個問題。

每天清晨，澀谷區的商店街業者和志工們都需要清理街道上隨處可見的大包小包垃圾。這些垃圾散落在地上和各個角落，志工們表示，他們經常發現被丟棄的空盒子和各種廢棄物。澀谷區當局認為，外國觀光客大量湧入是造成這一問題的主要原因，路上飲酒的人數增加導致垃圾量上升。

澀谷區區長長谷部建強調，單靠傳統的環保活動已經難以維持美麗健康的環境，將加強力度遏止違法行為。根據於11月18日通過的相關修正條例，不僅隨意丟棄垃圾的行為會被罰款，同時也要求附近的便利商店及販賣外帶飲食的店家必須設置垃圾桶供顧客使用。

若店家在區政府勸告後仍未設置垃圾桶，將被處以5萬日圓的罰款。對此，當地民眾表示，如果有更多垃圾桶，隨意丟棄垃圾的情況可能會減少。店家則希望大家能遵守規定，正確分類可燃和不可燃垃圾。這項新條例預計明年4月開始施行，而隨意丟棄垃圾的罰款則將於明年6月開始實施。對於計劃前往日本旅遊的民眾來說，記得不要隨意丟棄垃圾，以免受罰。

