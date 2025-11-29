澀谷擠爆8千名粉絲！人氣男團「出道25年」來台 昔喊解散就賣珍奶

記者陳宣如／綜合報導

日本人氣男團w-inds.今（29）日再度抵台開唱，正值出道滿25年之際，他們從街頭起步、在出道活動當天吸引8000名民眾擠滿澀谷的經典畫面，再度被粉絲提起。三名成員過去也曾在受訪時以玩笑方式透露，如果有一天團體走到解散，想一起在台灣賣珍珠奶茶，這段談話近期隨著演唱會行程再被網友翻出討論。

w-inds.由來自北海道的千葉涼平、緒方龍一，以及來自福岡的橘慶太組成，2001年平均年僅15歲的他們正式展開音樂活動。三人出道前長期在澀谷街頭表演，經常於同一地點吸引群眾停下腳步圍觀，因此選在澀谷109百貨前公開發行首張單曲《Forever Memories》。活動當天湧入約8000名粉絲，一度造成周邊交通壅塞，成為他們踏入演藝圈的代表性事件之一。

同年平安夜，w-inds.於代代木公園舉辦特別活動，吸引上萬歌迷到場，並在一年內拿下日本唱片大賞最優秀新人賞，迅速受到外界關注。回顧組團原因，經紀公司當時以三人外型及身高相近作為組合考量之一，但成員橘慶太後來身高一路成長至183公分，與兩位成員形成鮮明反差，也因此成為粉絲之間的話題。

團體活動邁入第20年時，緒方龍一於2020年宣布退團，理由是長期承受工作壓力導致身心狀況惡化，經醫師與公司評估後，決定離開專注治療。此後，團體由千葉涼平與橘慶太兩人體制持續進行活動。

多年以來，w-inds.曾在公開場合提到，團體並非沒有經歷過想要暫停或解散的時期，但每次都在討論後繼續往前。由於三名成員多次表達「非常喜歡台灣的珍珠奶茶」，粉絲也會在社群上分享他們曾說過的「如果真的解散，就一起去賣珍奶」的輕鬆談話，視為三人情感深厚、且與台灣連結緊密的象徵之一。

迎來出道25周年，w-inds.今晚將在台北國際會議中心與台灣歌迷相見，延續他們連續三年來台舉辦演出的承諾。許多歌迷表示，這場25週年紀念演出是「和 w-inds.一起走過青春的里程碑」，也期待再度見證他們從街頭走向國際舞台的演出能量。

