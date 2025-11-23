澀谷昴來台開唱勤練台語「吃飽沒」 虧歌迷太激動棉絮飛出來

【緯來新聞網】日本創作歌手澀谷昴（渋谷すばる）原是人氣男團「關8」（現SUPER EIGHT）成員，2018年退團單飛，昨（22日）他首次以個人歌手身份來台開唱，帶來『澀谷昴 ASIA TOUR 2025-2026「Su」in TAIPEI』演唱會。他還特地練習中文與台語熱情問候：「大家好，我是澀谷昴～」、「食飽未 (tsia̍h-pá—buē)？」瞬間引爆現場尖叫。

澀谷昴在台開唱，特地練習中文與台語熱情問候。（圖／遠大娛樂提供）

他原訂2019年來台開唱，無奈因疫情取消，6年後才又成行，這次終於能站上台北舞台，他也忍不住在台上真情告白：「一直對2019年取消的台北演唱會耿耿於懷，所以今天能在這裡，我真的非常非常開心。台北，我真的很想見你們！」



演唱會一開場，澀谷昴便火力全開，連唱三首〈繋がる -Su ver.-（TUNAGARU -Su ver.）〉、〈Nekonome〉與〈人間讃歌〉，直接帶領歌迷衝進他的音樂宇宙。演唱歌曲〈Strike Zone〉時，澀谷昴更笑喊：「哇，你們真的揮毛巾揮得很用力欸！唱歌的我都吃到棉絮了！」笑翻全場。緊接著〈マリネ（Marine）〉為本場與樂隊重新特別編曲，讓歌迷又驚又喜。

澀谷昴笑說台下歌迷太熱情，揮毛巾揮到連毛絮都飛出來。（圖／遠大娛樂提供）

他也提到2019年對自己是艱難的一年，但那一年推出的首張個人專輯《二歲》成為他重新出發的重要起點，「那段時光對我來說非常重要，我自己也花了非常多時間調適整理」，讓現場許多歌迷瞬間紅了眼眶。談及今年推出的新專輯《Su》，他露出微笑自賣自誇：「連我自己都覺得是很棒的作品！之後也請大家多多指教！」台下隨即爆出熱烈掌聲。



最終段落，澀谷昴望著全場大合唱的歌迷，笑著說今晚的台北會成為他珍貴而美好的回憶：「忘不掉的演出現場又多了一個呢。」接著他溫柔地向台下致意：「明天開始，大家在看完這場演出後，都會回到各自的日常。希望今天在這裡的每一位，從明天起都能帶著快樂與幸福回到生活裡。下次再見。到下次相見的那一刻為止，我們都要一起幸福地生活下去。真的非常感謝大家。」



安可曲結束後，仍有大批歌迷留在場內高喊他的名字，不願離場。澀谷昴因此再度現身舞台，向大家深深鞠躬致謝，並再次承諾：「我還會再來！」還貼心提醒「大家路上小心」，為他在台灣的首次個人演唱會畫下熱烈而動人的完美句點。

澀谷昴承諾會再來台開唱。（圖／遠大娛樂提供）

