澀谷昴延期5年終於來台開唱 曝跟橫山裕「神默契」：聽聲音就知道
【緯來新聞網】人氣男團「關8」（現SUPER EIGHT）前成員澀谷昴2018年退團單飛，原訂2020年來台開唱的他，因疫情取消，相隔5年終於成行，他將於11月22日登上Zepp New Taipei演出。日前他接受台灣媒體訪問，提到與前團成員橫山裕合作心情，笑喊即便兩人沒有同台多年，但當年的小默契都還是印在腦海裡，還不忘現學現賣用台語大喊「水啦」，展現親和力。
澀谷昴台灣演唱會延宕5年終於成行。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）
澀谷昴原訂來台巡演，沒想到因為疫情一延就是5年，如今終於成行，他直呼：「當初因為疫情取消，總是覺得有點遺憾，現在終於可以見到台灣粉絲，我有信心讓粉絲看我的演唱會變得更開心、更幸福。」單飛6年的他，坦言當獨立歌手處處是挑戰，包括一個人創作、一個人完成專輯，還有一個人錄音等等都是珍貴的初體驗。他表示：「我不是專業音樂人出身，本來是偶像團體，選擇用音樂人的方式繼續活動，是吃了很多苦頭，也有覺得很懊惱的時刻，但我很慶幸沒有放棄。」他表示即使人生可以重來，不管是做偶像、做演員，還是一開始就以歌手出道都沒關係，「對我來說我就是澀谷這個人，不管做什麼，我都是想要唱歌，這件事是不會改變的。」
澀谷昴最近與前隊友、現SUPER EIGHT的橫山裕合作新歌《繋がる》，並一起舉辦演唱會。提到跟前成員合作，他笑說兩人從15歲認識至今已經30年，從小一起長大、組團，如今各自展開音樂事業，關係可以說是「亦敵亦友」，他也大大讚賞橫山裕，表示：「我之前在後台看完他演出，接下來才換我上場，真的覺得非常帥氣。」認爲多年後還能夠一起演出，對他來說是很好的刺激跟成長，但他也坦言演出時會刻意避開目光，「我們是很好的夥伴，也是敵手，也是一起努力的關係，看到他（表演）有很多難以忘懷的感受，我怕眼神對到，我會哭出來。」
澀谷昴表示跟橫山裕從小一起長大，默契依舊。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）
澀谷昴透露兩人雖然很少同台演出，但私下偶爾會約吃飯，也因為相處多年，又從小一起長大，很多時候即不說，光是看到對方眼神就知道對方在想什麼，「這麼多年後見面，聽到一點聲音動靜就知道就知道他在幹嘛。我聽到隔壁休息室有聲音，就知道是他在擤鼻涕，像是這麼小的事情我都可以注意到，實在是有點害羞。」
從未來過台灣的澀谷昴，對此次台灣行十分期待，他表示雖然對台灣美食不熟，但也希望來台後能有時間出門走走，感受一下台灣特有的氛圍。他也表示，一直都有看到台灣粉絲留言，「我很想去到現場去感受一下大家的熱情。」喊話希望能跟台粉創造出珍貴回憶。澀谷昴 ASIA TOUR 2025-2026「Su」in TAIPEI購票資訊請上 遠大售票系統。
澀谷昴對台灣場演出十分期待。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）
