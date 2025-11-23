澀谷昴等5年終於圓夢來台開唱 歌迷激動揮毛巾被虧：我吃到棉絮了

澀谷昴很開心能實現出道以來首次以個人名義在台開唱的心願。（遠大娛樂提供）

日本創作歌手澀谷昴曾經是傑尼斯男團「關8」的主唱，昨（22日）帶著「澀谷昴 ASIA TOUR 2025-2026『Su』in TAIPEI」首次登上新莊Zepp New Taipei，正式實現他出道以來首次以個人名義在台灣開唱的心願。他以爆發力十足、極具穿透力的嗓音與舞台魅力，一口氣演唱包含新專輯《Su》收錄曲在內近20首個人創作，還特地練習中文問候「大家好，我是澀谷昴」，也秀出台語喊「食飽未（吃飽了嗎）」，瞬間引爆現場尖叫與狂揮毛巾，氣氛從第一秒就全面沸騰。

演唱會開場，澀谷昴便火力全開，連唱3首〈繋がる -Su ver.-（TUNAGARU -Su ver.）〉、〈Nekonome〉與〈人間讃歌〉，終於如願來台，他先前在訪問中便透露自己「正全力準備，只想把最棒的舞台獻給台北」，昨夜以音樂完美兌現承諾，從第一個音符到安可最後一刻都毫不鬆懈，以鐵肺般的嘹亮高音征服全場。從血性搖滾的〈Su〉到細膩深情的〈さらば（SARABA）〉，澀谷昴的情緒流動自然、收放自如，演唱歌曲〈Strike Zone〉時，被現場熱烈氣氛感染的澀谷昴，不忘幽默互動：「哇，你們真的揮毛巾揮得很用力欸，唱歌的我都吃到棉絮了！」笑翻全場。緊接著〈マリネ（Marine）〉為本場與樂隊重新特別編曲，讓歌迷又驚又喜。

澀谷昴從開場便便火力全開，以鐵肺般的嘹亮高音征服全場。（遠大娛樂提供）

他在台上真情告白：「一直對2019年（應為2020年3月在ATT SHOW BOX大直的演唱會）取消的台北演唱會耿耿於懷，所以今天能在這裡，我真的非常非常開心。台北，我真的很想見你們！」他也提到2019年對自己是艱難的一年，但那一年推出的首張個人專輯《二歲》成為他重新出發的重要起點，「那段時光對我來說非常重要，我自己也花了非常多時間調適整理」，讓現場許多歌迷瞬間紅了眼眶。談及今年推出的新專輯《Su》，他露出微笑自賣自誇：「連我自己都覺得是很棒的作品，之後也請大家多多指教！」台下隨即爆出熱烈掌聲。

澀谷昴被現場熱烈氣氛感染，也幽默與台下互動。（遠大娛樂提供）

最終段落，澀谷昴望著全場大合唱的歌迷，感動說，今晚的台北會成為他珍貴而美好的回憶，「忘不掉的演出現場又多了一個呢。」接著他溫柔地向台下致意：「明天開始，大家在看完這場演出後，都會回到各自的日常，希望今天在這裡的每一位，從明天起都能帶著快樂與幸福回到生活裡，下次再見，到下次相見的那一刻為止，我們都要一起幸福地生活下去，真的非常感謝大家。」全場此刻完全沉浸在他溫柔沙啞的嗓音，許多歌迷感動落淚、久久無法平復。

安可曲結束後，仍有大批歌迷留在場內高喊他的名字，不願離場。澀谷昴因此再度現身舞台，向大家深深鞠躬致謝，並再次承諾：「我還會再來！」還貼心提醒「大家路上小心」，為他在台灣的首次個人演唱會畫下熱烈而動人的完美句點。

