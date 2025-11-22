澀谷昴首登台北爆唱20曲 感動告白：我真的很想見你們
日本創作歌手澀谷昴（渋谷すばる）實現出道以來以個人名義在台灣開唱的夢想，於11月22日首次登上Zepp New Taipei舞台，舉辦《澀谷昴 ASIA TOUR 2025-2026「Su」in TAIPEI》，他以爆發力十足的嗓音和舞台魅力，演唱近20首個人創作，還用中文與台語熱情問候，「大家好，我是澀谷昴～」、「食飽未？」，讓現場尖叫聲不斷，氣氛瞬間沸騰。
演唱會一開場，澀谷昴火力全開，連唱〈繋がる -Su ver.-（TUNAGARU -Su ver.）〉、〈Nekonome〉與〈人間讃歌〉，帶領歌迷進入他的音樂世界。他的鐵肺高音從血性搖滾的〈Su〉到深情細膩的〈さらば（SARABA）〉都收放自如，震撼全場。
演唱〈Strike Zone〉時，他被歌迷熱情揮毛巾的景象逗樂，幽默說：「哇，你們真的揮毛巾揮得很用力欸！唱歌的我都吃到棉絮了！」引發全場爆笑，隨後的〈マリネ（Marine）〉則特別與樂隊重新編曲，讓歌迷驚喜連連。
首次站上台北舞台，澀谷昴也真情流露：「一直對2019年取消的台北演唱會耿耿於懷，所以今天能在這裡，我真的非常非常開心。台北，我真的很想見你們！」並提到2019年對自己是艱難的一年，但首張個人專輯《二歲》成為重新出發的起點：「那段時光對我來說非常重要，我自己也花了很多時間調適整理。」現場不少歌迷聽到這番話後，忍不住眼眶泛紅。
演唱會尾聲，他望著全場大合唱的歌迷，溫暖表示：「忘不掉的演出現場又多了一個呢。明天開始，大家看完這場演出後，都會回到各自的日常。希望今天在這裡的每一位，從明天起都能帶著快樂與幸福回到生活裡。下次再見。到下次相見的那一刻為止，我們都要一起幸福地生活下去。真的非常感謝大家。」
安可曲結束後，許多歌迷仍不願離場，高喊他的名字，澀谷昴再度現身舞台，深深鞠躬致謝，並承諾：「我還會再來！」還貼心叮囑：「大家路上小心。」為這場台灣首次個人演唱會劃下動人的句點。
延伸閱讀
金馬62/范冰冰封后「微博PO文被刪」 轉戰IG長文吐心聲
金馬62/《大濛》狂掃4獎！李安笑虧「一日學生」陳玉勳：有出息
金馬62 賴清德：華語電影重要指標、連結亞洲、走向國際重要平台
其他人也在看
澀谷昴來台開唱勤練台語「吃飽沒」 虧歌迷太激動棉絮飛出來
【緯來新聞網】日本創作歌手澀谷昴（渋谷すばる）原是人氣男團「關8」（現SUPER EIGHT）成員，緯來新聞網 ・ 1 天前
歌迷熱情揮毛巾 澀谷昴笑喊吃到棉絮
澀谷昴先前在訪問中便透露自己「正全力準備，只想把最棒的舞台獻給台北」。而他也在今夜以音樂完美兌現承諾，從第一個音符到安可最後一刻都毫不鬆懈，以鐵肺般的嘹亮高音征服全場。從血性搖滾的〈Su〉到細膩深情的〈さらば（SARABA）〉，澀谷昴的情緒流動自然、收放自如，堅...CTWANT ・ 19 小時前
月世界垃圾山案主嫌曝光！里長父子串聯業者深夜遭收押 民進黨火速開除黨籍
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄燕巢區景點「月世界」遭人違法傾倒數十噸垃圾，整片山坡被堆成垃圾山。橋頭地檢署調查後，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
嘉義參拜 鄭麗文高人氣
記者康子仁、湯朝村∕綜合報導 國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖追思活動…中華日報 ・ 13 小時前
獨／「常對妹動手動腳」哥哥怒了！26歲男持刀 追砍妹妹男友
新北市新莊一名26歲余姓男子不滿24歲李姓男子經常對自己的妹妹動手動腳，竟約對方到住家附近談判，卻在交談過程中突然失控，拿出預藏的鋼刀猛砍李男手腳！事發地點就在國小旁的住宅區，引起當地居民對社區治安的擔憂。儘管李男並未提告，余男仍因當街持刀砍人，被依殺人未遂罪嫌送辦，面臨嚴重刑責。TVBS新聞網 ・ 1 天前
《換乘戀愛4》11集全面白熱化 五對前任終於全公開！ 韓網討論度飆高 新男嘉賓登場
《換乘戀愛4》11集全面白熱化 五對前任終於全公開！ 韓網討論度飆高 新男嘉賓登場娛樂星聞 ・ 1 天前
臺中金手獎企業勇奪國家級殊榮 領軍產業赴日大分縣拓商機
臺中市金手獎得獎廠商協進會企業再傳佳績！多家會員於國家級獎項脫穎而出，勇奪第28屆小巨人獎、第32屆創新研究獎及第14屆女性創業菁英獎，展現中小企業強大競爭力。工策會副總幹事林家興更代表市長盧秀燕，本中廣新聞網 ・ 1 天前
台中金手獎企業奪國家級殊榮 領軍產業赴日拓商機
【記者陳世長台中報導】台中市金手獎得獎廠商協進會企業再傳佳績！多家會員於國家級獎項脫穎而出，勇奪第28屆小巨人獎、第32屆創新研究獎及第14屆女性創業菁英獎，顯示中小企業強大競爭力。近日台中市工商發展...自立晚報 ・ 1 天前
為了免費水果禮包！ 彰化女排隊「低血糖」突暈倒
彰化 還有長輩排隊排到昏倒！果菜市場 免費發送3千份的水果禮包，吸引大批民眾來排隊，為了搶價值大約90元的禮包，一名女子排隊疑似因為低血糖暈倒，嚇壞大家，還好送醫後暫時沒有生命危險。 #免費#水果禮包#低血糖暈倒東森新聞影音 ・ 19 小時前
小黃停五星飯店外 遭車隊運將驅趕掐衣領
小黃停五星飯店外 遭車隊運將驅趕掐衣領EBC東森新聞 ・ 1 天前
最不想再去國家「韓國」奪冠！網嫌：食物超膩、景點無聊
台灣人熱愛出國旅遊，不過「哪些國家去過一次就不會再想去？」近日成為討論焦點。一名網友指出，日前有臉書粉專發起投票活動，結果韓國意外奪下「最不想回訪國家」第一名，不少網友都認為韓國食物容易吃膩、景點缺乏特色，讓他驚訝不已。中天新聞網 ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 2 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 17 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
密度比監獄高！陳為民貼「台灣測速照相地圖」怒批：國恥
藝人陳為民時常在社群媒體和粉絲分享生活日常，除此之外他還是一名不折不扣的重機迷，曾多次騎重機完成24小時的環島紀錄。今（23）日他在臉書上貼出一張「台灣測速照相」地圖，形容密集程度「比軍事基地和監獄密度都高」，貼文發出後，引發網友們熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
不怕被刪了！ 范冰冰IG深夜曬金馬獎座訴心聲：關關難過關關過
中國女星范冰冰在22日的金馬獎頒獎典禮中，以馬來西亞電影《地母》勇奪最佳女主角，但因為她過去在中國曾涉逃漏稅，且中國因政治因素阻擋中國電影人參加台灣主辦的金馬獎，她得獎的消息在中國的網路社群幾乎完全不見蹤跡，就連她自己發文說吃大閘蟹慶祝，貼文也默默消失。23日深夜，她在Instagram和Threads等國際社群平台打破沉默，訴說自己的得獎心聲，除了感謝導演張吉安，也對自己喊話：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前