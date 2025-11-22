澀谷昴首登台北爆唱20曲 感動告白：我真的很想見你們

日本創作歌手澀谷昴（渋谷すばる）實現出道以來以個人名義在台灣開唱的夢想，於11月22日首次登上Zepp New Taipei舞台，舉辦《澀谷昴 ASIA TOUR 2025-2026「Su」in TAIPEI》，他以爆發力十足的嗓音和舞台魅力，演唱近20首個人創作，還用中文與台語熱情問候，「大家好，我是澀谷昴～」、「食飽未？」，讓現場尖叫聲不斷，氣氛瞬間沸騰。

澀谷昴以個人名義首次在台灣開唱。（圖／遠大娛樂提供）

演唱會一開場，澀谷昴火力全開，連唱〈繋がる -Su ver.-（TUNAGARU -Su ver.）〉、〈Nekonome〉與〈人間讃歌〉，帶領歌迷進入他的音樂世界。他的鐵肺高音從血性搖滾的〈Su〉到深情細膩的〈さらば（SARABA）〉都收放自如，震撼全場。

澀谷昴特地學中文與台語，跟台下粉絲互動。（圖／遠大娛樂提供）

演唱〈Strike Zone〉時，他被歌迷熱情揮毛巾的景象逗樂，幽默說：「哇，你們真的揮毛巾揮得很用力欸！唱歌的我都吃到棉絮了！」引發全場爆笑，隨後的〈マリネ（Marine）〉則特別與樂隊重新編曲，讓歌迷驚喜連連。

首次站上台北舞台，澀谷昴也真情流露：「一直對2019年取消的台北演唱會耿耿於懷，所以今天能在這裡，我真的非常非常開心。台北，我真的很想見你們！」並提到2019年對自己是艱難的一年，但首張個人專輯《二歲》成為重新出發的起點：「那段時光對我來說非常重要，我自己也花了很多時間調適整理。」現場不少歌迷聽到這番話後，忍不住眼眶泛紅。

澀谷昴演唱近20首個人創作，令歌迷意猶未盡。（圖／遠大娛樂提供）

演唱會尾聲，他望著全場大合唱的歌迷，溫暖表示：「忘不掉的演出現場又多了一個呢。明天開始，大家看完這場演出後，都會回到各自的日常。希望今天在這裡的每一位，從明天起都能帶著快樂與幸福回到生活裡。下次再見。到下次相見的那一刻為止，我們都要一起幸福地生活下去。真的非常感謝大家。」

澀谷昴向粉絲承諾：「我還會再來」！。（圖／遠大娛樂提供）

安可曲結束後，許多歌迷仍不願離場，高喊他的名字，澀谷昴再度現身舞台，深深鞠躬致謝，並承諾：「我還會再來！」還貼心叮囑：「大家路上小心。」為這場台灣首次個人演唱會劃下動人的句點。

