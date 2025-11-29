澄清中國2027做足攻台準備「不是要動手」 賴清德：台灣都要有準備

總統賴清德出席「總統與青年論壇」。廖瑞祥攝



賴清德總統今天（11/29）下午與青年學子對話，被問到中國會不會攻打台灣，賴清德表示，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，賴清德也澄清11/27記者會談話時，有些媒體與民代誤會，「其實國際社會講2027，是指中國要做好攻台的準備，倒不是說2027年那一年他要攻台。」賴清德強調，不管他們有沒有動手「我們都做好準備」，因此上任總統之後就提高國防預算，並且強化全社會韌性。對於提出1.25兆國防特別預算，賴清德強調，國家沒有足夠的力量來捍衛國家利益，若只是一昧的接受侵略者的主張，是不可能得到真正的和平。古今中外有很多教訓，台灣不能夠不顧前車之鑑。

賴清德總統今天下午出席《今週刊》舉辦的「總統與青年論壇」，在學生預先提問的問答部分，有高職生提問「中國會不會打台灣？」賴清德總統表示，中國會不會打來，是自己身為總統最關切的問題，自己的做法是 「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，就是我們要做好準備。「因為國際社會都講，中國在2027年之前要做好攻台的準備，我想有一些媒體跟民意代表誤會了。其實國際社會講2027年，是指中國要做好攻台的準備，倒不是說『2027年那一年他要攻台』，但不管他們有沒有動手，我們都做好準備。」

賴清德指出，這是為什麼自己一上任之後就提高國防預算，「我們希望在20 明年可以達到GDP的3%以上，2030年達到GDP的5%。」

賴清德表示，在總統府也成立「全社會防衛韌性委員會」，政府也會發每一個同學一本「小橘書」，《當危險來臨時--全民防衛手冊》，基本上如果天災、颱風來襲、地震等，可以經由這本書如何了解如何保護自己、又幫助別人。對於地緣政治變化那又是另外一回事，基本上都是有提供資訊。

對於日前提出的1.25兆國防特別預算，賴清德強調，國防特別預算主要欲達到三個目標，第一個是打造「台灣之盾」。 「就像下雨吧！我們總要撐把傘吧！對不對？如果中國飛彈打來，無人機過來 ，我們總要有『台灣之盾』，來保全我們的戰力，保護我們的關鍵基礎設施，保護全國人民生命財產的安全。」

賴清德接著說，第二個目標是人工智慧化的時代來了，如同剛剛崇光中學特別講了人工智慧、智慧城市與環境永續等問題，「同樣的我們的國防、空防體系 也要導入人工智慧，不是用個人去看，就是說它來一定是複數的、很多架無人機過來，很多顆飛彈過來，我們用人工智慧就很快的高速感知了，分高、中、低空有效攔截。」

賴清德強調，第三個是非常重要的目標，是各位青年學生們未來可以投入的國防工業。賴清德說，台灣是全世界少數幾個國家，有能力打造國防工業。國防工業需要創新，因為未來是無人機、機器人，還有無人艇，甚至各種無人載具 等，「這非常需要我們年輕人投入，用創新的思維投入這個領域，讓我們國家更安全，讓我們的產業升級轉型，經濟更進步，收入能夠更好。」

另外，賴清德也在「直球對決」即席提問中，接受關心台灣安全的高中生林同學提問，最近政府提出了1.25億元國防特別預算，賴總統也提到願意朝野有共識的情況下到國會報告，問賴清德，在強化國防的同時，政府會如何讓青年更清楚了解台灣海的實際風險與強化國防和維持和平之間的關係。

賴清德表示，當然大家對台海兩岸的和平是非常關注的，不是臺灣人民關注而已，國際社會也非常關注。所以不管是美國的總統，之前的拜登或者是現在的川普。日本的首相，不管是安倍之後，每一任的首相或是繼任者，他們的領袖會議，他們大概在開會，或者是在國際上發言的時候，都會關注台海和平穩定的重要性，台灣自然而然不例外。

賴清德進一步表示，台灣是以和平為目標，為燈塔民主為主藍真。「我們希望兩岸能夠透過交流取代圍堵對話，取代對抗，然後能夠發展出兩岸和平共榮的目標。當然我們要去交流合作之前，我們必須要有自己的實力，我們如果沒有實力的話，就很難在交流的過程當中，保護住國家的利益，所以這一點是非常重要。

賴清德指出，目前國家的兩岸和平的政策，「我們是希望能夠透過實力來取得和平另外，能夠透過交流合作來取得和平的發展，這是我們我們的作法，那靠實力來達到和平的目標。」大致做法就是前面提及的國防預算、經濟韌性，同時也要跟民主陣營肩並肩站在一起。

賴清德強調，「我一直認為，如果我們國家沒有足夠的力量來捍衛國家利益，然後只是一昧的接受侵略者的主張，是不可能得到真正的和平。我想歷史上有很多教訓，古今中外有很多教訓，我們不能夠不顧前車之鑑。」

