澄清何鷹鹭黨紀處分案非鄭麗文退回 考紀會：是何依程序提申訴後重審

國民黨中常委何鷹鹭。周志豪攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨「陸配」中常委何鷹鹭因身穿印毛澤東頭像衣服，高喊讓台灣早日回歸祖國懷抱，週二遭黨中央考紀會停止黨職處分後，提出申訴，週三中常會遭退回。傳出是黨主席鄭麗文退回，考紀會下午以新聞稿澄清絕非事實。

考紀會表示，因接獲正式檢舉，週二下午臨時考紀會中，針對何鷹鹭相關公開爭議性言論，依據黨員違反黨紀處分規程，與會全員通過停職處分。

考紀會指出，之後何鷹鹭向中常會提出申訴，前天中常會上有3位中常委表示意見，提及何鷹鹭具中常委身份，應尊重中常會，也認為受檢舉人應有表示意見機會，經中常會討論後決議接受申訴案，送回考紀會審議。

考紀會表示，周三中常會上也通過附帶決議，表示因審理程序尚未完成，在申訴期間原處分尚未正式生效，考紀會目前也正依相關規定賡續辦理中，將再召開考紀會審議。

外傳本何鷹鹭黨紀處分案是「黨主席」退回考紀會決議，考紀會澄清，相關傳聞絕非事實，強調鄭麗文曾宣示一切依制度辦理，該案也完全依黨員違反黨紀處分規程處置，絕無特定人士可獨立影響之空間。

