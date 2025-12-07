澄清兒子轉學非因霸凌他人 賴瑞隆：只是希望給他沒有困擾的環境

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

表態爭取2026民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆今(12/7)表示，自己的兒子在前一所學校轉學，並非因為霸凌他人，所謂的前科云云，都不是事實，兒子在前所學校離開，是出於他的考量，因為自己的身分，讓孩子在校產生困擾，後來決定讓孩子轉學，單純是自己的考量，希望給孩子一個沒有困擾的環境。

民進黨立委賴瑞隆，資料照

賴瑞隆的8歲兒子近日傳出在校霸凌同學，追打一名女童到廁所，並在門外堵了12分鐘，並嗆聲「出來就打死你」，引發全國專注，另又傳出，其實兒子在前一所學校就因霸凌他人，而且對方還是某集團的孫子，因此轉學。

賴瑞隆稍早召開記者會回應，有關自己的孩子在前一所學校也有霸凌的行為，這樣的傳聞說法不是事實，而前一所學校也已對外說明，沒有因為霸凌他人所以轉學，這是錯誤的訊息，還是要再次澄清。

賴瑞隆說，轉學的原因是自己的考量，因為他的身分較特殊，讓孩子在學校產生了一些困擾，因此決定讓孩子轉學，讓孩子在學習時不要有太多困擾，不要在有太多困擾的環境。

