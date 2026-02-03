澄清公告：SkyCloud騰雲運算(7405) 與中資「騰雲資訊」無任何關聯

(騰雲運算聲明本公司與近日發生之重大事件企業無關。圖/ SkyCloud騰雲運算提供)

SkyCloud騰雲運算股份有限公司（股票代號：7405）特此發布鄭重澄清聲明，針對近日媒體報導涉及「騰雲資訊」之相關案件，因公司名稱相近，已造成部分外界誤解，特此說明以正視聽。

針對近日媒體報導「太子集團2.0！中資在台設”騰雲資訊”博弈洗錢、賭博掩飾不法」重大違規事件，SkyCloud騰雲運算與媒體報導中所提及之「騰雲資訊」為完全不同公司，也非相關集團，更不存在任何投資、合作或關聯關係。

SkyCloud騰雲運算為依法於台灣設立之雲端與資安服務提供商，所有營運、財務與治理皆依循台灣相關法令規範，並持續配合主管機關之監督與查核。

特此澄清，避免社會大眾、投資人及合作夥伴因名稱相似而產生誤解。本公司將持續專注於本業經營，維護市場信任與公司聲譽。

SkyCloud騰雲運算於近日正式登錄櫃買中心，股票代號為 7405，並已取得 ISO 27001 與 ISO 27701 國際資訊安全管理相關認證，亦獲政府採購網共同供應契約認可。

SkyCloud騰雲運算長期專注於 CDN 網站加速、DDoS 攻擊防禦、WAF防火牆及 Smart DNS 等網路安全與雲端防禦服務，其資訊安全解決方案已協助多家 醫療院所、上市櫃企業、金融機構及科技產業 建置穩定且具備高可用性的網路防禦架構，致力於提升關鍵系統之服務穩定性與資安韌性。

SkyCloud騰雲運算強調，公司目前商業版圖穩健擴展，業務持續成長並積極推動海外市場布局，期望將台灣自研的網路安全技術與雲端防禦解決方案拓展至國際市場，持續深化全球客戶的資安防護能力。

