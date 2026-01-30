澄清北宜高鐵4大爭議！鐵道局公布直鐵難產原因：賀陳旦105年也投反對票

高鐵公司指出，2月13日至23日規劃為期11天的春節疏運，期間加開395班次列車。 圖：取自台灣高鐵臉書

[Newtalk新聞] 前交通部長賀陳旦反對高鐵延伸宜蘭，與民團召開記者會批評鐵道局踐踏軌道專業，刻意灌水數據排除北宜直鐵、美化高鐵。對此，交通部鐵道局提出4點聲明澄清，強調直鐵方案歷經10餘年規劃，開會超過20次始終難以推動，並公105年4月賀陳旦曾反對直鐵並投反對票。

賀陳旦最近多次公開反對高鐵延伸宜蘭案。昨日與民團開記者會批評鐵道局踐踏軌道專業，刻意灌水數據排除北宜直鐵、美化高鐵。賀陳旦記者會中表示，鐵道局宣稱高鐵可以縮短交通時間、工期較短，造價跟直鐵差不多，但實際上將直鐵數據灌水，刻意排除直鐵，且北宜高鐵未做可行性評估，喊話要和交通部公開辯論。

對此，鐵道局事後發4點，針對賀陳旦提出的質疑嚴正澄清，包含高鐵延伸宜蘭計畫沒有上位計畫、直鐵平行國五案應重新納入評估、台鐵各式列車可行駛高鐵路線，以及北宜高鐵評估專業性不足等爭議。並公開過去開會及媒體資料顯示，105年4月當時準備接任交通部長的賀陳旦，曾反對直鐵並投反對票。

交通部鐵道局提出4點聲明如下：

1. 高鐵延伸宜蘭計畫沒有上位計畫？

交通部108年即已發布2020運輸政策白皮書，其中城際運輸政策包括「提升鐵公路規劃品質與運轉效率，促進國土均衡發展」，其策略則為「整體規劃高快速公路及環島高效鐵路網」，行動方案包含強化「西部高鐵、東部快鐵」之環島鐵路網運輸服務，而「評估與規劃高鐵延伸」即屬之。

2. 直鐵平行國五案應重新納入評估？

直鐵在95年至108年辦理期間，不同路線方案分別遭遇來自各界之重大反對意見，歷經至少20餘次溝通會議，仍無法形成推動共識，顯示直鐵方案在社會接受度及實際推動可行性上，確實面臨難以突破之限制。

倘於現階段推動，直鐵方案勢須受限於前述路線容量瓶頸問題，而需與目前宜蘭線競爭有限班次。換言之，直鐵可新增之班次數量極為有限，實際之路線使用率約僅4成，投資之建設成本將無法發揮完整效益，形成資源浪費。

3. EMU3000爬坡能力強，即代表台鐵各式列車可行駛高鐵路線？

EMU3000列車雖具35％之爬坡能力，惟其營運最高速限為130公里，縱使走高鐵路線仍無法達到高鐵(營運最高時速300公里)之時間節省效益(直鐵方案如欲達成時間節省效益，勢需穿越翡翠水庫集水區，惟該方案如前所述，規劃過程即遭各界反對)。且南港車站台鐵(B3層)與高鐵(B1層)隧道高程差達14公尺，台鐵無法使用同一高鐵隧道。

4. 北宜高鐵評估專業性不足？

本計畫自啟動以來，各項規劃成果均係由陣容完整、分工明確之專業團隊共同研析完成，參與本案規劃之團隊，涵蓋國內外具備重大交通建設豐富經驗之工程顧問單位，團隊成員具備交通、土木、測量、結構、大地、地質、都市計畫、水利、建築、水土保持、環境工程、園藝、機械及電機等多元專業背景，並通過國家考試取得相關專業證照，實際參與本案規劃之專業技師逾60人。

鐵道局重申，本計畫相關數據均由各專業團隊評估，規劃成果所估列之總經費，已完整納入基地建設與車輛購置等項目；各界本於專業基礎，進行理性且建設性的討論，並在相同假設條件與評估基準下，比較各項方案之效益、成本與影響，提出具體且正確之數據與論證，方是促進公共議題之良性溝通。

