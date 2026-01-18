澄清媒體有關台美關稅協議報導 中企署：未參與談判

針對部分媒體報導指稱「中小信保基金提供企業赴美二千五百億美元融資信用保證，約近新臺幣八兆元」一事，經濟部中小及新創企業署嚴正澄清，臺美關稅協商係由政府整體經貿談判體系及跨部會機制統籌推動，中企署及信保基金皆未參與談判，報導所稱融資保證額度，與財團法人中小企業信用保證基金目前業務完全無關。

中企署強調，政府照顧國內產業決心堅定且具體，早已建立成熟且龐大的信用保證體系，涵蓋「中小企業」、「農業」及「海外」等三大信保基金，長期以來全力支持臺灣中小企業、農民及海外僑臺商發展，政府資源始終優先做為我國產業與經貿發展的最強後盾。

中企署指出，以支持國內中小企業之「中小信保基金」為例，自六十三年成立迄今，已累計承保九二九萬八二○二件、保證金額廿一兆八八四億元，協助逾七十六萬家中小企業取得融資金額廿七兆六三八○億元。中小信保基金營運規模逐年擴大，一一四年即提供超過卅六．九萬件信用保證，協助企業取得融資金額達新臺幣一．七兆餘元，創下歷年新高，顯示政府運用信保機制協助臺灣中小企業力道既深且廣，成效有目共睹。

中企署強調，政府因應國際經貿情勢變化，持續透過多元金融支持、產業輔導及市場拓展等措施，協助中小企業提升競爭力與韌性因應能力，相關政策均以穩健、可行及符合財政紀律為原則，籲請外界報導相關議題時，應以政府正式公布資訊為準，以免造成企業及社會大眾誤解，期盼各界共同支持國內產業持續深耕發展。