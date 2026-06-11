澄清府提名謝政達、廖婉汝任監委非政黨推薦 國民黨：將要求兩人說明

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新北市前副市長謝政達。資料照



記者周志豪／台北報導

總統府今提名含監察院長被提名人陳永興在內，共29位監委名單，其中前新北市副市長謝政達與前藍委廖婉汝受關注。國民黨晚間發出新聞稿表示，此次提名作業並未透過政黨協商，兩人也並非國民黨推薦人選。

至於國民黨是否比照2020年6月時，前台東縣長黃健庭獲提名監察院副院長時，予以停權處分。黨務人士回應，會先發函請兩人說明。

立院國民黨團人士也直言，若監委提名採政黨推薦人選，應依照政黨在立院席次比例提名，但這次僅有提名謝政達、廖婉汝兩人屬國民黨人士，看名單就知道，「怎麼可能」是政黨推薦？

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而未來行使人事同意權時，是否會放行謝政達與廖婉汝？國民黨團人士表示，之後交黨團大會議決，目前黨團內還未有定論。

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