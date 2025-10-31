澄清摸黑併購 三商壽、玉山金股價兩樣情
[NOWnews今日新聞] 三商美邦人壽出售案，傳玉山金搶親成功，兩家公司卻等到股價劇烈波動後，才發布重訊說明，引發外界及立委質疑「摸黑交易」、有貓膩？金管會也要求證交所清查，玉山金及三商壽也在30日晚間發出重訊澄清。不過，今（31）日早盤三商壽與玉山金股價呈現兩樣情，三商壽盤中漲逾5%，目前最高來到7.39元，而玉山金股價開低後一度翻紅，卻仍不敵賣壓再回跌，最低來到29.6元。
這起併購案原本是中信金與玉山金搶親，中信金在出價截止日10月23日當日發出重訊「董事會通過轉投資案」，即便沒有說明是什麼投資案，市場揣測就是要買三商壽，反倒玉山金遲未有重訊說明，深夜卻傳出玉山金以每股8.2元搶親成功，仍未見玉山金及三商壽發布重訊公告。
不過，在傳出玉山金成功併購三商壽後，玉山金股價並未因此獲得提振，在連假過後，10月27日玉山金股價重挫逾7%，，外資大賣11萬多張，居外資單日賣超第一名個股，玉山金才在當日晚間發出重訊「不評論外界傳聞，一切以公司依公司程序及相關法令發布的重大訊息為準」。
市場認為，即便三商壽資產規模高達1.5兆元，也幫玉山金補齊金控壽險版圖，但若是以目前傳的每股8.2元併三商壽，價格超乎市場預期，加上三商壽連續7期資本適足率（RBC）未達標，加上明年國內壽險業正式接軌國際會計準則IFRS 17號公報及新一代清償能力（TW-ICS）新制，將使玉山金面臨巨大的增資壓力與經營困境。
至於三商壽則到10月28日一早才有重訊公告對於股權移轉傳言不予評論，隨後中信金也再發出重訊宣布「投標案已結束」。由於玉山金及三商壽都沒在第一時間發布重訊說明，加上玉山金出價又高出中信金許多，市場認為這麼重大的投資案，有無經董事會授權、訊息揭露慢半拍，也引發外界甚至立委質疑「摸黑交易」、有貓膩，要求金管會調查。
金管會主委彭金隆昨日在立法院財委會也表示，已責成證交所進行調查，證期局長張振山也表示一周內查清。在金管會都表示要清查之後，玉山金及三商壽才在昨晚再度發出重訊澄清，但未沒證實此併購案。玉山金表示，公司進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定的內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。
此外，玉山金指出，依據「併購資訊揭露自律規範」第6條規定，所有參與公司併購計畫之機構及人員，對於併購案或可能的併購案應審慎行事，除法令或本規範另有規定外，面對外界詢問時，不得透露任何公司併購的相關訊息。因此，依據上述規範，玉山金在董事會通過併購決議前，對於外界媒體傳聞，均不予評論，須待董事會決議後對外公告。
玉山金強調，公司針對併購案媒體傳聞的處理及重大訊息發布時機，除了依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」暨「併購資訊揭露自律規範」外，並會同時參酌金融同業併購交易的揭露前例辦理。
三商壽也說明，公司針對併購案的處理及重大訊息發佈，均依循「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及「併購資訊揭露自律規範」，暨依金融同業併購交易揭露之前例辦理。
不過，今日玉山金及三商壽股價呈現兩樣情，三商壽開高走高，一度漲逾5%，來到7.39元，目前在7.24元盤整，而玉山金以29.7元開低後，即便盤中一度翻紅來到29.9元，還是不敵賣壓又回跌，目前最低來到29.6元。市場也傳由於雙方價格仍在洽談中，因此，預計可能要到11月才會公布好消息。
