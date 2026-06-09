澄清湖人行天橋吊裝施工 松藝路6/16晚間封閉

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為進行澄清湖橫跨松藝路至果嶺公園之鋼構人行天橋吊裝作業，高市府工務局新工處今(九)日表示，吊裝工程將於六月十六日晚上九時至六月十七日早上六時進行(遇雨順延)，施工期間將全面封閉松藝路，並實施交通管制措施，提醒用路人提前改道。(見圖)

考量松藝路為連接三民區、鳥松區及仁武區的重要幹道，平時車流量大，為減少民眾用路不便，工務局新工處特別採取夜間施工方式，以降低對通勤民眾之影響。

施工期間將於圓山路與松藝路口，以及八德南路與松藝路口設置交通維持人員，全面管制車輛進入松藝路；為分流松藝路段車流，北側仁武區民眾及車輛請改行文前路接環湖路或改行仁勇路接仁慈路，南側鳥松區民眾及車輛改行圓山路接澄清路或改行球場路接大昌路，以確保吊裝作業安全順利進行。

此外，相關封路資訊亦已協請警察廣播電台加強宣導，提醒用路人提早改道，建議可選擇八德南路、文前路、仁勇路、圓山路或球場路等替代路線，以節省行車時間，如有相關問題可撥打服務專線○九二七四一六三五九洽詢，由工地負責人陳豊仁提供協助。