澄清湖廠69kV變電站電氣設備檢驗 12月7日停水10小時

依據「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」第十條規定，每年需辦理停電檢驗，因此澄清湖淨水場須停水辦理電檢以提升設備穩定度，另為避免重複停水造成民眾用水不便，藉此同時間進行「既設變電站拆除作業」、「前鎮區管線穿越箱涵改善工程」及「仁武區永宏巷1500mm管線維修工程」，受影響民眾請提前儲水備用。

台水公司今(廿六)日說明，十二月七日上午八時至下午六時停水區域包括：一、三民區：博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里；二、鳥松區：大華里、夢裡里、鳥松里；三、鳳山區：忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里(高速公路以西)、新武里；四、前鎮區：瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里；五、苓雅區：全區；六、仁武區：全區。

同時間壓降區域包括：一、三民區：鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里；二、鳳山區：鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里；三、鹽埕區：全區；四、新興區：全區；五、鼓山區：全區；六、前金區：全區；七、左營區：全區(莒光里、光輝里除外)。

估計這次除停水及壓降區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。

為考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全；停水期間，台水提醒民眾於停水前六小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，相關停復水資訊也可上自來水公司網站查詢。

該工程若因施工困難或天氣不佳等因素，延後施工時將立即發布新聞稿通知。