澄清湖晨運驚險！施工區光線不足 民眾差點撞護欄

高雄澄清湖風景區7月由高市府接管後，愈來愈多民眾入園運動休憩，不過，有晨運民眾反映，園區照明設備不足，民眾容易撞上施工護欄或三角錐，非常危險。（洪浩軒攝）

高雄澄清湖風景區7月由高市府接管後，愈來愈多民眾入園運動休憩，不過，有晨運民眾反映，景區內多處施工，且光線不足，一不注意就會撞到工程護欄或三角錐，實在非常危險，希望相關單位改善，議員則認為，不僅是施工處，園區內有許多晨運熱點也必須加強照明設備。對此，高市府工務局回應，未將施工區域區隔，屬工程單位疏失，後續將實施改善作為。

近期澄清湖風景區成為民眾休憩熱點，每天清晨4、5點就有許多人進入園晨運，不過，目前景區內有許多工程施作中，加上冬季到來，日出時間延緩，常有民眾在運動過程中，因為光線不足，差點撞上工程護欄、三角錐。

胡姓民眾表示，園區內包括圓山木棧道旁在內，有多個點位都在施工，雖然工區周邊圍有三角錐及護欄，但多處施工地點都有照明不足的問題，尤其入冬後光線更加昏暗，運動民眾一不小心就會撞上工區圍欄，非常危險，希望相關單位可以加強警示或照明設備，避免人員受傷。

高市議員李雅靜表示，澄清湖風景區是許多市民每天使用的運動場域，既然市府已經接管，就必須「管理到位」，而不是只做表面工程，連最基本的安全與照明都出現明顯疏漏。她要求工務局立即全面檢視園區照明與施工警示設施，提供民眾安全、友善的運動休憩環境。

對此，工務局新工處表示，民眾反應步道警示燈不足的問題，是新工處辦理步道改善工程的PC鋪面步道，但PC鋪面剛澆置完成，尚未開放民眾步行使用，未將施工區域與正常使用範圍區隔，導致民眾誤闖工區，屬工程單位疏失，後續會加強工區圍設，避免發生危險。另外，園區照明不足問題，公園處表示，將派員到場視察，若有相關問題，將研議改善。

