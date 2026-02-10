澄清湖獅子會捐贈屏基四十五萬元 力挺興建智能醫療大樓

國際獅子會300E-2區高雄市澄清湖獅子會捐贈四十五萬元，力挺屏基興建智能醫療大樓。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東基督教醫院正全力籌募「智能醫療大樓」興建經費；國際獅子會300E-2區高雄市澄清湖獅子會號召會友聯合捐贈新台幣四十五萬元力挺，由屏基院長吳榮州代表受贈，並盼能發揮拋磚引玉之效！

澄清湖獅子會長林澤茗為屏東在地企業澤曜建設有限公司負責人，長期投身公益服務；他深刻感受到屏東醫療體系所承受的龐大壓力，也看見第一線醫護人員在有限空間中全力以赴的辛勞，決定號召會友共同支持屏基智能醫療大樓的興建，為屏東醫療未來奠定更穩固的基礎。

屏基規劃興建「智能醫療大樓」，導入智慧化醫療設計與更完整的醫療動線，提升急重症照護能力、改善就醫環境，同時為第一線醫護人員打造更安全、更有效率的工作場域。

屏基強調，這不僅是醫院硬體的升級，更攸關未來數十年屏東醫療量能能否承接更多生命的關鍵工程。

屏基院長吳榮州表示，智能醫療大樓是屏基為回應未來醫療挑戰所做的重要布局，但興建經費龐大，仍需要社會各界持續挹注與支持。每一筆捐款，不論金額大小，都是推動工程向前的重要力量，也代表著一份對屏東生命安全的承諾。