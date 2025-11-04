澄清湖砍樹蓋天橋 環團不滿

高雄市澄清湖與果嶺公園間將蓋天橋串聯，森林城市協會理事長莊傑任不滿批評，市府花大錢砍樹蓋天橋，有違生態保育初衷。（任義宇攝）

高雄市府為串聯澄清湖風景區、果嶺自然公園，預計搭建天橋步道跨越松藝路，但消息一出引發環團不滿，批評砍樹蓋天橋，有違園區生態保育初衷。高市府則回應，平面穿越道無法有效分流人車，將造成松藝路壅塞，承諾天橋將採最小量體開發，降低對生態影響；議員則認為，地方對天橋有期待，若有特殊造型還能增添亮點。

根據高雄市政府新工處規畫，將於澄清湖、果嶺公園興建人行天橋，橋體長約60公尺，兩側各有約120公尺引道，以「輕巧漂浮的空中天橋」為理念，造型融合周邊自然景觀與交通，並附有無障礙、照明等設施，預估工程經費為6000萬元，預計在年底動工、明年6月完工啟用。

廣告 廣告

對於天橋建設，森林城市協會理事長莊傑任批評，澄清湖作為高雄飲用水保護區，同時兼具觀光遊憩功能，園區內有不少山坡森林地，但高雄市府卻不惜毀掉澄清湖迷宮花園旁一片森林來建天橋，不僅嚴重干擾綠地生態，更會破壞當地水土保持，危及百萬高雄市民用水安全。

莊傑任認為，中間的松藝路僅為雙線車道，只要設置紅綠燈與行穿線，即可滿足穿越需求，也可採用地下連通道、或尋求已開發土地來興建天橋，質疑現有規畫毫無專業性，有違近年多處為改善城市景觀而陸續拆除天橋的風氣。

高雄市工務局回應，松藝路車流量大，若園區改採平面穿越，恐造成車流嚴重壅塞，天橋建設會採最小開發量體為原則，並採鋼構預鑄吊裝施工，以減少對生態的影響；天橋設計也會透過降低高度、搭配與周邊地景融合色系，工程所抵觸的37棵樹木，則於園區內就地移植，維持當地綠地生態平衡。

高雄市議員吳利成認為，松藝路車多壅擠，地方對澄清湖、果嶺公園間串聯天橋有所期待，加上特殊設計，有望增添地方亮點，至於環境影響部分，可透過改變設計降低生態與水土保持衝擊，若改採地下連通道，恐怕工程影響更加浩大。