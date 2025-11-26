澄清烏樹林廢棄物暫置場沒有石綿堆置 環境部呼籲：切勿傳播不實訊息

烏樹林暫置場火災。（圖／報系資料照）

部分人士於臉書上質疑，臺南烏樹林風災倒木暫置火災現場有石綿瓦堆置。環境部25日重申，上述為錯誤訊息，特予澄明，以免造成民眾恐慌。

環境部表示，24日彭啟明部長在立院備詢，委員詢問臺南的暫置場如何堆放分類，彭啟明說明有樹枝、廢棄家具、營建廢棄物及廢棄石綿等。隨後有經再查證並說明該現場並無堆放石綿瓦，請勿再錯誤引述。

環境部說明，石綿瓦不易燃是防火建材，當年不知有此危害才被廣泛使用。臺南損壞的石綿瓦已經加速清運中，這是前所未有的巨量，大家都很努力在解決。

環境部呼籲，切勿傳播不實訊息，以免造成民眾恐慌。

