澄清無人機採購爭議 海巡署：依法公開招標、決標符合國產化政策

媒體報導，海巡署「岸海監偵遙控無人機」案，狠甩國產化一記耳光，海巡署急澄清 圖：海巡署提供

[Newtalk新聞] 據媒體報導，海巡署的「岸海監偵遙控無人機試辦計畫」案，並未有台灣彩光科技對外宣傳與美國無人機廠商Edge Autonomy合作的蹤影，很明顯是對無人機國產化給了一記耳光。對此，海巡署今（10）日發布新聞稿澄清，相關內容與事實不符，強調本案全程依法辦理，決標結果亦符合政府扶植國產化政策，並兼顧海巡實際任務需求。

海巡署說明，「114年岸海監偵遙控無人機採購案」係依《政府採購法》相關規定，採公開招標並以最有利標方式決標。該案於去年11月6日公告招標，12月2日完成公開招標程序，並針對通過資格審查的廠商，實施概念性驗測（POC），就未來履約所需的無人機圖傳、導控能力及飛行時速等項目進行驗證，作為後續評選的重要依據。

海巡署指出，本案於去年12月19日召開評選委員會，評選結果採序位法評比，由「台灣彩光科技股份有限公司」獲得第一序位，並於同年12月30日完成決標公告。該結果除符合政府推動國產化政策方向，也能滿足海巡任務實際需求。

海巡署強調，目前已依契約規定持續管制廠商履約情形，整體進度正常，相關作業均依法、依約辦理，呼籲外界勿以不實報導誤導視聽。

