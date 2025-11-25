澄清稿遭打臉！移民署花蓮專勤隊疑包庇酒駕

即時中心／温芸萱報導

近日花蓮移民署專勤隊一名游姓專員執勤期間，公務車疑似擦撞臨停車輛，且酒測值超標0.18，警方依法告發並查扣車輛。但專勤隊隨即發布澄清稿，稱游姓專員主動報案、未飲酒並自行抽血酒測值為零，但經查是民眾目擊報案，抽血時間還比酒測晚5小時。但現場行車記錄器未留影，雙方疑隱瞞擦撞事實。警方表示，若確認酒駕肇事，將依法辦理。

花蓮近日發生移民署公務車疑似酒駕事件，引發社會關注。據媒體報導，移民署花蓮專勤隊游姓專員，執勤期間公務車疑似擦撞臨停車輛，經警方酒測，游姓專員酒測值超標 0.18，警方依法告發並查扣車輛。

然而，移民署花蓮專勤隊隨即發布澄清稿，但內容遭指控公然說謊、推諉卸責。澄清稿稱游姓專員「主動報案」，但經查，是民眾目擊後報案；並強調專員「沒有飲酒」，甚至自行抽血酒測值為零要求申訴，但實際上抽血時間比酒測晚5小時，且申訴已遭駁回。

據了解，游姓專員當下曾多次要求重測，公務車行車記錄器也因未插記憶卡，未留存影像證據。事件中雙方當事人疑似「合意隱瞞」擦撞事實，但若公務車確有擦撞且酒駕，可能涉及刑法公共危險罪，並非單純酒駕罰單問題。

警方表示，針對肇事疑慮將展開調查，若確認酒駕肇事，將依法處理。外界質疑，專勤隊身為執法單位，卻發布澄清稿疑似包庇掩蓋公務車酒駕，引發社會關注與批評。

