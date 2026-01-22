澄清總統赴宏都拉斯傳聞 林佳龍：27日後兩國關係可望有進展

外交部長林佳龍今天表示，宏都拉斯新政府27日就職後，台宏關係可望有進一步發展。（資料照／張哲偉攝）



外交部長林佳龍今天（22日）表示，隨著宏都拉斯新政府將於27日就職，台灣與宏都拉斯的關係可望在就職後出現進一步發展。他強調，總統賴清德今年是否出訪、是否過境美國，目前仍在規劃階段，相關行程若有定案，將由總統府對外正式說明。





宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾表示，未來將與台灣恢復邦交。外媒日前報導，賴清德有意出席27日的就職典禮，引發外界關注。對此，總統府發言人郭雅慧已回應，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程，將循例適時向國人公開說明。

林佳龍今天接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時進一步說明，阿斯夫拉須待正式就職後，才具備完整外交決策權限，目前正值政府交接階段，「要等到27日之後才會明朗」，但整體發展「可以期待」。他也指出，阿斯夫拉競選期間曾提及，未來宏都拉斯外交政策中，美國、以色列與台灣是三個重要夥伴，並肯定台灣過去對宏國的實質協助。





林佳龍表示，阿斯夫拉日前赴華府拜會美國國務卿，美國亦表態支持阿斯夫拉，而台灣與美國同為盟友；再加上我方推動的「榮邦計畫」，以及美國近年積極重返西半球的政策背景，在1月27日之後，確實可以期待台灣與宏都拉斯關係出現進一步發展。他也提到，台宏斷交僅三年，過往互動脈絡仍在，彼此並不陌生。





至於整體邦誼與出訪規劃，林佳龍強調，目前12個邦交國關係皆穩定，總統未來的國事訪問與相關典禮行程，外交部都會妥善安排；至於過境美國，他表示這是「水到渠成的事情」，因為台灣有許多邦交國在拉丁美洲，過境美國也是很自然的事情，但時間與地點尚未定案，外交部將持續做好規劃，「有什麼決定由總統府對外宣布」。 （責任編輯：王晨芝）

