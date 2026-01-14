澄清辦公室人力換血屬常情 劉書彬批政院：大搞行政獨裁更要命

不少在野黨立委認為若立院三讀通過的法案行政院長竟然不副署，囂張至極活脫脫是「行政獨裁」。（圖／CTWANT攝影組）

民眾黨立委劉書彬今（13）日表示，自家國會辦公室助理年度換約，有成員約滿不續聘是一般常情，有缺額就會向外攬才，而辦公室被控有霸凌問題也正處理中，呼籲各界著墨在總統賴清德毀憲亂政大玩大罷免，失敗後行政院長卓榮泰還用「不副署」的手段阻擋法案生效，根本大搞「行政獨裁」架空立法權，更是國家危機。

民眾黨立委劉書彬（圖）澄清霸凌問題，並呼籲各界關注執政者「行政獨裁」問題。（圖／CTWANT攝影組）

數月前國民黨籍立法委員陳玉珍提出俗稱「助理費除罪化」的《立法院組織法》修正草案，不少立院助理恐慌薪水不保之下紛紛連署希望撤案，而劉書彬辦公室原有兩名助理簽署，後其中一人撤回、另一名未撤回連署的助理則在2025年底接獲「未續聘」通知，引發爭議。

行政院長卓榮泰（圖）對特定法案「不副署」的行為引發爭議。（圖／黃耀徵攝）

劉書彬對此強調，助理勞雇契約一般一年一簽，助理依法在每年度換約，若不續約而有缺額釋出，就向各界徵才進入辦公室，這都十分正常，至於數月前被控辦公室涉有霸凌行為，也一直有在處理，謝謝大家關心。

劉書彬話鋒一轉直指，今天立法院全院委員會更有重要消息，就是召開公聽會，針對立法院對賴清德提出彈劾案進一步討論。她直言，依據中華民國《憲法》，行政院長在覆議失敗後，本來就應該立即接受立法院的決議，總統也負有公布法律的義務，然而執政者卻用「不副署」的手段阻擋法案生效，實在要不得。

劉書彬示警，行政院這樣搞不只是政治操作，更是公然踐踏民主程序與權力分立的基石，若未來「依樣畫葫蘆」，不管誰當總統，都可隨興拒絕公布自己不喜歡的法律或修正案，這樣實質架空立法權大搞行政獨裁，更是全民該關心的與斥責的，身為立法委員也會持續監督。

