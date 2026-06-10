澄清醫院攜手社區辦端午饗宴 長輩包粽回贈醫護展情誼

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為了促進高齡共融與落實社區健康關懷，澄清醫院中港院區與台中市西屯區協和里辦公室於今日上午在協和里市民活動中心共同舉辦「端午共融饗宴」，活動吸引近百位里民與長者參與，現場除進行包粽、香包製作及花藝交流外，社區長輩更於午間將親手包製的熱騰騰粽子回贈給中港澄清醫院的醫護團隊，以表達對醫療人員長期守護社區健康的感謝之意，展現醫療機構與地方鄰里雙向支持的溫馨情誼。

（端午共融饗宴活動｜澄清醫院提供）

在衛生福利部「健康台灣深耕計畫」支持下，澄清醫院特別組成包含醫師、護理師、營養師、社工師及志工共25人的專業團隊深入社區，將傳統民俗與健康促進理念相結合，西屯區區長鄭錫禧、多位地方民意代表及各界代表均到場致意。活動中，院方安排了「營養飲食保健」講座，由營養師向居民普及日常營養觀念與居家運動的重要性，並特別提醒民眾在端午佳節引進粽子時，應掌握「少量、均衡、搭配高纖蔬果」的原則，以避免造成身體負擔。

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（里民包粽子情形｜澄清醫院提供）

參與活動的長輩表示，平時都是醫護人員在照顧大家的健康，今天很高興能換個方式，透過親手包粽子送給醫護團隊，向他們表達由衷的感謝與祝福，協和里里長陳靖益也於中午代表社區，將這批象徵關懷與祝福的粽子送抵醫院。

中港澄清醫院副院長蔡哲宏於受贈時指出，醫護人員收到長輩親手包製的粽子，深刻感受到來自社區鄰里最真摯的溫暖支持，這份粽子包裹的不僅是糯米，更是滿滿的人情味，蔡哲宏強調，醫療服務不應局限於醫院建築內部，更要深入社區推動健康促進與關懷陪伴，未來院方將持續與地方攜手合作，共同打造更完善的社區健康守護網絡。

（協和里長陳靖益(左五) 代表社區長輩，將一批熱騰騰的粽子回贈醫護團隊｜澄清醫院提供）