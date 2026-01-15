澄清「對美軍購只需3000億」非事實 國防部：國內產製部分約3千億、其餘外購

國防部指出，具體項量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過核賦之特別預算金額以前，仍無法公開，將以機密會議方式，向立法院外交及國防委員會實施專報。（圖／報系資料庫）

民眾黨主席黃國昌14日表示，1.25兆元軍購特別預算「有相當比例與對美軍事採購無關」。對此，國防部澄清，因應中共近年對我複合式威脅，國防部規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列最高上限1兆2,500億元經費，籌購精準火砲等七類裝備。其中國內產製部分約3千餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

國防部說明，《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七大分類，其中「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項，美方已進行知會國會程序；另仍有4項軍購案正加速內部審查。

國防部指出，對相關品項規劃，均經過縝密、科學分析；惟具體項量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過核賦之特別預算金額以前，仍無法公開，故將以機密會議方式，向立法院外交及國防委員會實施專報。

