澄清「性騷小草女神」！ 毛嘉慶解釋：民眾黨初選內鬥

準備代表民眾黨參選桃園中壢議員的媒體人毛嘉慶，被爆先前曾對黨內「女神級黨工」，要參選台中議員的劉芩妤言語性騷。劉芩妤發文證實有不舒服，但持續神隱，昨天再發文說已交黨中央處理。儘管毛嘉慶上節目喊冤，說遭初選內鬥。但民眾黨決定暫停中壢選區初選民調。主席黃國昌說，會用最高標準要求從政同事。

媒體人毛嘉慶：「他可以用幾乎零成本的事情，去傷害了一個人的一輩子。」上節目時，不斷替自己辯駁，媒體人毛嘉慶正在準備2月4日、2月5日的民眾黨桃園中壢選區的議員初選，但日前帶家人出國期間，卻被爆出過去涉嫌對女神級黨工言語性騷，毛嘉慶喊冤，是有心人士寫黑函，故意在市議員的初選前，替他冠上莫須有罪名。媒體人毛嘉慶：「一直到現在，連人事時地物沒有出現，那新聞就可以一直，造謠傳謠造謠傳謠，對那位女性，跟對我來說，其實真的都是傷害。」

台中市議員參選人劉芩妤再發文，不再回應性騷風波。（圖／民視新聞）





性騷受害的女神黨工，咪咪劉芩妤，現任民眾黨台中市黨部發言人，也準備加入台中市議員選戰，31日，她在臉書發文，坦言確實有不舒服，但不想替錯誤背書，2日再發文，針對風波已經說清楚，由黨中央處理，不再發言，但再次強調，對女性不尊重，不單是言語、肢體冒犯，未經同意議論利用，轉化為個人政治聲量，也同樣是傷害，不知道是在暗指誰，但毛嘉慶說賺到的只有那位黑函製造者張清俊。媒體人毛嘉慶：「他刻意要在初選前一週，開始想要有些效應或怎麼樣，但這其實是，就是很惡質的一個選風，跟心態操作，真的是覺得此風不可長。」





媒體人毛嘉慶上節目時，趁機喊冤，是初選政治鬥爭，自己也是受害者。（圖／毛嘉慶FB）





毛嘉慶直指是政治鬥爭，因為民眾黨前社發部主任張清俊也加入桃園市議員初選，不過，張清俊說，因為當事人、舉報人都被公開，黨內機關自失立場，不值得信任。媒體人毛嘉慶：「覺得難過也卑劣啦，我真的覺得，政治玩的這麼沒有人性，只為了自己的利益，甚至你說政治，我甚至不能用政治來形容這個事情，這就是鬥爭跟潑泥漿。」毛嘉慶話說很重，認為是抹黑、很卑劣，民眾黨中評會3號表示，應該要暫停這選區的初選民調，黃國昌也說要高標要求，民眾黨想在桃園開疆闢土，恐怕得先搞定黨內家務事。





