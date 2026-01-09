澄清「非主動要求」見柯韓 王世堅決定不出席：韓國瑜有致電道歉

民進黨立委王世堅。陳祖傑攝



民眾黨創黨主席柯文哲今（1/9）日下午將拜會立法院長韓國瑜，就《人工生殖法》修法議題進行交流，一度傳出民進黨立委王世堅主動表達要一同參與，引發討論。對此，王世堅還原經過澄清，自己並非主動提出參與，而是接獲韓國瑜辦公室邀請，為避免模糊焦點決定不出席，並已向韓國瑜致歉；他也認為民眾黨不該以此先曝光，講的還跟事實不同，韓國瑜為此也有向他致電道歉。

柯文哲上週「復出」政壇行程，久違現身立法院拜會朝野黨團，主要請託《人工生殖法》修法，盼將代理孕母制度納入法制，以完成民眾黨立委陳昭姿推動多時的政策目標；今下午續行程拜會韓國瑜，相關議題亦預期成為會談重點。由於柯文哲與韓國瑜曾在台北市政府時期為上司與部屬關係，加上王世堅同為舊識，使會面格外受到關注。

不過，針對外界傳言，王世堅昨晚及今早受訪時強調，自己「絕對沒有主動要求」。他表示，昨日下午約4時，韓國瑜親自致電其辦公室，提及陳昭姿將拜會院長，並以老朋友身分詢問是否一同前往交流。他當時基於情誼答應，昨天大概是民眾黨對外釋出消息，「我是主動要參與，我是報名+1，我認為這跟事實截然不同。」

王世堅也在臉書發文指出，陳昭姿確實有去他的辦公室說明《人工生殖法》，他也認為台灣確實已到應檢討修法的時機，但社會上仍有不同觀點需要討論；然而，他不會因為單一法案而主動找特定委員，甚至「驚動到立法院長」。由於相關訊息曝光後恐模糊焦點，他因此決定不出席會面。

對此，韓國瑜今早受訪時也說明，表示確實是自己有致電王世堅特別邀請他，因為王是一位「因為他是一個有情有義的，我們台灣人情味很濃厚的社會」，柯文哲要來，他就邀王世堅，王也基於多年情誼願意接受邀請，大家共聚一堂；「所以我特別跟王世堅委員，也等於是跟他致意一下，造成他困擾，我很不好意思，但是我還是要重申一遍，主動邀請是我，王世堅委員是一個有情有義的人，他也願意接受，如此而已」。

