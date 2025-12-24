一澄設計以大宅敘事奪三項國際設計獎，詮釋光影與人文的空間對話
撰文 TZU｜圖片提供 一澄設計
來自桃園的一澄設計，以一案出彩的設計奪下2024 LONDON DESIGN AWARDS 鉑金獎、2024 Muse Design Awards 金獎，以及2024 IDA Awards Honorable Mention。擁有大坪數是此住宅的一大特色，藉由材質組織出朗亮與深韻的對比，營造人文空間的氣息，設計流暢的動線、寬敞的視野，讓日常體驗更加舒適。
生活與機能交融的環形動線
入口藉由轉折的動線，使玄關成為視覺過渡的緩衝區，利用深色石材壓縮空間感，隨後步入公領域為開闊與明亮，使空間的層次變化更具張力，營造歸家與迎賓的儀式感。
公共區域的設計擁抱大量陽光，以淡彩襯托，軟裝界定空間性質，並且採環形動線，讓空間使用更為靈活。客廳沙發、長餐桌與書桌相互串聯，家人們在閱讀、用餐、休憩之間隨心切換，可隨心所欲地在各區域間穿梭。當有親友來訪時，無論是在客廳交談、在餐桌或廚房共享餐點，又或是在書房交流，都能擁有愉快的互動體驗。
亮朗與深韻的人文細節
公領域選材天然石紋、鍍鈦金屬與溫潤木質，透過紋理與色彩的自然過渡，營造典雅且富有現代感的氛圍。穿插搭配霧面烤漆與金屬細節。靠落地窗側以雅白色系乘載溫暖光線，光線延伸至藝術玄關與質感廚房，沉穩的色系持續發酵深韻魅力。讓深淺色系描繪出不同的空間機能，同時公領域也散發兩種風采，加上光影變化，使人不斷探索家居的面貌。
臥室的選材旨在圍塑寧靜舒適的氛圍，延續了整體空間的細膩質感，選用溫潤色調作為基底，並且減少深色比例搭配織品，使空間散發靜謐而優雅的氣息。更衣間採開放式設計，營造精品陳列的美學尊榮，並將層架的設計語彙延伸至睡眠區，加強兩個空間的動線與機能連結性。
好的設計總是能回應居者需求，梳理其中的生活哲學，協助找到理想的節奏與歸屬感，更重要的是感受屬於家的溫度與質感，使屋內每一處細節都能彰顯人與人的互動。
深色石材與金屬線條讓玄關成為藝術端景，並結合鞋櫃與展示層架，營造儀式感與機能性皆充足的層次感玄關。
客廳、餐桌與書房流暢串聯，寬敞明亮、路徑自由，並且給予空間極好的社交彈性。
上方橫梁以不銹鋼質材整合區塊機能，將公領域劃分為亮朗的社交區，以及深沉迷人的機能區，展現空間豐富層次。
客廳、餐桌、書房如同浮島，既獨立又能連結，也因此創造自由流暢的環狀動線。
書房深色背牆位於公領域亮朗色帶底部，給予安穩的閱讀場域。
廚房、餐桌與客廳形成公領域重要的社交三角，機能性彼此輔助，能容納多組互動。
主臥中的更衣間設計為開放式層架，藉由金屬紋理與燈光營造精品感收納。
臥室調節了明暗色系的比例，並運用織品營造出舒眠的空間。
宅邸的浩然風範也延續至衛浴，運用優雅的石紋，給予舒適的洗浴空間。
一澄設計事業／董家錦、王俊智
地址：桃園市桃園區藝文一街86-6號10樓
電話：03-3584168
Email：theone@theonedesigngroup.com
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
留住好日子│現代風│22坪
屋主透過 Google 搜尋設計靈感時，看見我們的過往作品，便主動聯繫。我們一同走訪現場、討論需求、對焦生活習慣與美感偏好，最終定調為「現代簡約 × 奶茶暖光」風格，將空間從結構、色彩到機能全面升級。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 1
漠色琉域│侘寂風│50坪
蒼穹映漠色，藤影織流光。圓拱納天地，侘寂漫生香。捨去繁華裝飾，以沙色藝術塗料為宣紙，手作駁紋為筆觸，任天光漫灑，勾勒出如戈壁風蝕、窯洞斑駁的歲月靜好之美。圓，是蒼穹的倒影，將「天圓地方」的宇宙觀，藏納於天花、動線與壁龕之中。讓氣流與視線，在圓滿的張力中自在流轉。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
藍蘊柔光 恬顏謐嶼 |北歐風|60坪
屋主喜歡簡單舒服的感覺，且收納部分要多，並重新規劃車庫和內玄關，在頂樓樓層要多一個小閣樓。因此我們將整體定調為北歐風，再植入一般基礎收納，最後利用頂樓挑高做出放鬆的小閣樓。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
光影芳華
時光的碎片凝煉成瑰麗大理石，經YS暘昇國際室內裝修精確切割，鑲嵌於沉穩大氣之境中，低調綻放清麗華韻，昇華空間美感。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 59
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 23 小時前 ・ 140
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 47
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 37
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 38
張文手機通聯0紀錄！名下2組門號都欠費 只靠網路跟1人聯絡
北市日前發生隨機殺人釀4死11傷，兇手張文疑畏罪墜樓身亡，警方事後起獲相關刀械、煙霧彈和煤油彈等做案工作工具，卻始終沒找到張文的手機，僅從張文平板電腦的雲端硬碟發現犯罪計畫，經查，張文名下有2組手機門號，其中遠傳電信門號因欠費被停話，中華電信部分雖有欠費但仍可使用，不過張文已近1年沒有電話通聯記錄，完全斷絕用手機對外聯絡。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 17
沈玉琳罹血癌半年 慶生露臉報平安「透露復出時間點」
【緯來新聞網】知名主持人沈玉琳今年7月身體突感不適，隨即被送往醫院接受檢查，之後確診罹患血癌，暫停所緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 26
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 71
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 120
趁藍營虛弱攻城掠地？吳靜怡：柯文哲選「這縣市」恐成政壇震撼彈
即時中心／高睿鴻報導在野黨近期爭議滿天飛，政治評論員吳靜怡今（24）天接連點出，藍白兩黨不顧台灣過半數民意，四度封殺1.25兆國防特別條例；另，又以總統賴清德破壞憲政平衡為由，高喊「彈劾」；以及，深陷弊案的前民眾黨主席柯文哲，近期又頻頻發聲搏版面，引人注目。吳靜怡更點出，柯最近還透露想到南部經營，雖然許多人猜測可能是台南，但她卻直言說：「柯文哲若到高雄，恐怕才會成為政壇震撼彈！」。民視 ・ 1 小時前 ・ 71
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 56
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 377
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 8
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 48
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 94