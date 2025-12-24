一澄設計以大宅敘事奪三項國際設計獎，詮釋光影與人文的空間對話

撰文 TZU｜圖片提供 一澄設計

來自桃園的一澄設計，以一案出彩的設計奪下2024 LONDON DESIGN AWARDS 鉑金獎、2024 Muse Design Awards 金獎，以及2024 IDA Awards Honorable Mention。擁有大坪數是此住宅的一大特色，藉由材質組織出朗亮與深韻的對比，營造人文空間的氣息，設計流暢的動線、寬敞的視野，讓日常體驗更加舒適。



生活與機能交融的環形動線

入口藉由轉折的動線，使玄關成為視覺過渡的緩衝區，利用深色石材壓縮空間感，隨後步入公領域為開闊與明亮，使空間的層次變化更具張力，營造歸家與迎賓的儀式感。



公共區域的設計擁抱大量陽光，以淡彩襯托，軟裝界定空間性質，並且採環形動線，讓空間使用更為靈活。客廳沙發、長餐桌與書桌相互串聯，家人們在閱讀、用餐、休憩之間隨心切換，可隨心所欲地在各區域間穿梭。當有親友來訪時，無論是在客廳交談、在餐桌或廚房共享餐點，又或是在書房交流，都能擁有愉快的互動體驗。



亮朗與深韻的人文細節

公領域選材天然石紋、鍍鈦金屬與溫潤木質，透過紋理與色彩的自然過渡，營造典雅且富有現代感的氛圍。穿插搭配霧面烤漆與金屬細節。靠落地窗側以雅白色系乘載溫暖光線，光線延伸至藝術玄關與質感廚房，沉穩的色系持續發酵深韻魅力。讓深淺色系描繪出不同的空間機能，同時公領域也散發兩種風采，加上光影變化，使人不斷探索家居的面貌。



臥室的選材旨在圍塑寧靜舒適的氛圍，延續了整體空間的細膩質感，選用溫潤色調作為基底，並且減少深色比例搭配織品，使空間散發靜謐而優雅的氣息。更衣間採開放式設計，營造精品陳列的美學尊榮，並將層架的設計語彙延伸至睡眠區，加強兩個空間的動線與機能連結性。



好的設計總是能回應居者需求，梳理其中的生活哲學，協助找到理想的節奏與歸屬感，更重要的是感受屬於家的溫度與質感，使屋內每一處細節都能彰顯人與人的互動。

深色石材與金屬線條讓玄關成為藝術端景，並結合鞋櫃與展示層架，營造儀式感與機能性皆充足的層次感玄關。

客廳、餐桌與書房流暢串聯，寬敞明亮、路徑自由，並且給予空間極好的社交彈性。

上方橫梁以不銹鋼質材整合區塊機能，將公領域劃分為亮朗的社交區，以及深沉迷人的機能區，展現空間豐富層次。

客廳、餐桌、書房如同浮島，既獨立又能連結，也因此創造自由流暢的環狀動線。

書房深色背牆位於公領域亮朗色帶底部，給予安穩的閱讀場域。

廚房、餐桌與客廳形成公領域重要的社交三角，機能性彼此輔助，能容納多組互動。

主臥中的更衣間設計為開放式層架，藉由金屬紋理與燈光營造精品感收納。

臥室調節了明暗色系的比例，並運用織品營造出舒眠的空間。

宅邸的浩然風範也延續至衛浴，運用優雅的石紋，給予舒適的洗浴空間。

